Antoine Griezmann redéfinit son rôle de manière éblouissante alors que la France atteint la finale de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Antoine Griezmann est prêt pour la “proposition totalement différente” de Lionel Messi après avoir inspiré la France à une autre finale de Coupe du monde.

Griezmann a produit une performance d’homme du match alors que la France, championne en titre, a mis fin à la course historique du Maroc vers les demi-finales avec une victoire 2-0 qui a mis en place une confrontation avec l’Argentine lors de la finale de dimanche.

Le joueur de 31 ans insiste sur le fait que la France sera prête à défendre sa couronne contre Messi et co, révélant qu’ils commenceront à élaborer un plan de match immédiatement jeudi.

“Toute équipe avec Messi est une proposition totalement différente”, a déclaré Griezmann lors de sa conférence de presse d’après-match. “Nous avons vu pratiquement tous les matches de cette Coupe du monde, nous avons vu jouer l’Argentine, nous savons comment ils jouent, c’est une équipe difficile à jouer et une équipe en pleine forme.

“Bien sûr, il n’y a pas que Messi, ils ont une équipe forte autour de lui, donc nous savons que ce sera un match difficile. Nous savons qu’ils vont avoir beaucoup de soutien de la foule. Donc, nous allons mettez-vous au travail demain, parlez-en, voyez sur quoi vous concentrer et où nous pouvons les blesser et nous défendre contre eux. Nous serons bien préparés.

Griezmann redéfinit son rôle de façon éblouissante

La performance fascinante d’Antoine Griezmann a aidé la France à vaincre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde





Jack Wilkinson de Sky Sports :

Le redéploiement d’Antoine Griezmann au cœur de la candidature de la France à la gloire de la Coupe du monde au Qatar a été salué comme un coup de génie avant même qu’un ballon ne soit botté au stade Al Bayt. Sa dernière performance fascinante, démantelant la course historique du Maroc vers les demi-finales, n’a fait que renforcer une telle évaluation.

Le Maroc avait battu la Belgique, l’Espagne et le Portugal dans une série de performances audacieuses en route vers les quatre derniers. Leur effort verrait même les Lions de l’Atlas arrêter temporairement la poursuite de Kylian Mbappe et Olivier Giroud pour le Golden Boot, mais leur performance, aussi fougueuse soit-elle, ne pouvait tout simplement pas expliquer Griezmann.

Après les blessures de Paul Pogba et N’Golo Kante avant la Coupe du monde, la main de Deschamps a été forcée. Dans un apparent mouvement de désespoir, les champions du monde se sont tournés vers Griezmann pour combler le gouffre laissé vacant par deux stars de leur triomphe en Russie quatre ans auparavant. Il a été présenté comme un pari mais s’est transformé en un coup de maître.

Comment Griezmann, un buteur de grands buts qui a remporté le prix du joueur du tournoi et le Soulier d’or à l’Euro 2016, et a inspiré la France à la gloire lors de la Coupe du monde 2018, est devenu un milieu de terrain box-to-box, aussi capable défensivement que lui est en attaque, est le récit remarquable de la progression de la France vers une autre finale.

Contre le Maroc, Griezmann a créé deux fois plus d’occasions que n’importe quel autre joueur sur le terrain et a joué un rôle déterminant dans la préparation du premier match de Theo Hernandez avec un superbe pivot derrière. Mais son efficacité répétée en défense a été tout aussi cruciale, avec trois dégagements, deux tacles et deux interceptions tenant le Maroc à distance tout au long.

Mbappe et Lionel Messi domineront naturellement la préparation de la finale de la Coupe du monde de dimanche. Mais si la France doit conserver la couronne que Griezmann a aidé à obtenir en Russie, vous pouvez être certain que ses empreintes digitales seront à nouveau partout, bien que sous une forme différente.

“C’est le show d’Antoine Griezmann”

Melissa Reddy pense qu’Antoine Griezmann a joué un rôle central dans la France pour assurer sa place en finale de la Coupe du monde, après une impressionnante victoire 2-0 contre le Maroc au stade Al Bayt.



La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

“Est-ce que l’héritier du trône, Kylian Mbappe, qui a déjà un titre de Coupe du monde à son nom, ou le joueur qui a été le meilleur du monde depuis aussi longtemps que nous nous souvenons, Lionel Messi, qui n’a pas ce titre mondial Statut de coupe, sortir vainqueur ?

“Ce sera une énorme bataille entre Mbappe et Messi, mais la finale entre la France et l’Argentine est bien plus que cela.

“J’ai suivi l’Argentine et la France depuis leurs toutes premières séances d’entraînement au Qatar et le contraste entre elles est en fait assez incroyable.

“Lors de la première session de l’Argentine, tout le dossier de presse parlait de la grande chance de Messi de remporter la Coupe du monde. Ils avaient ce sentiment et étaient sur une série de 35 victoires. Il y avait un sentiment de calme mais bien sûr, ils avaient cette secousse venue d’Arabie Saoudite.

“Il y a des moments où ils n’ont pas l’air si bien, mais Messi prend les matchs par la peau du cou pour eux et fait des choses que seul Messi peut faire.

“Ensuite, vous regardez la France et lors de leur première séance, il y avait des journalistes qui disaient qu’il manquait trop de joueurs pour que l’équipe de Didier Deschamps monte un défi. Le noyau de l’équipe a été vidé par une blessure.

“Cependant, après quelques matchs, ils ont commencé à comprendre. Le sentiment d’unité au sein de cette équipe est remarquable, et même si l’Angleterre les a dominés pendant de longues périodes et que le Maroc a joué encore mieux que l’Angleterre contre la France, il n’y a jamais vraiment eu de sentiment de réelle danger pour eux. Ils sont si calmes, si calmes et ils savent ce qu’ils ont à faire.

“Je sais que tout le monde veut que je parle de Mbappe et que je construise la bataille Mbappe contre Messi en finale, mais cela a été le spectacle de Griezmann. Il a été le joueur hors concours de la France.

“Il était absolument partout sur le terrain contre le Maroc. Tout ce qu’ils ont construit en termes d’attaque est venu de lui. Certains de leurs derniers défenseurs étaient lui. C’est un joueur irréel.”

Le Français Antoine Griezmann célèbre avec Olivier Giroud après le match





Deschamps anticipe une finale de Coupe du monde serrée

L’entraîneur-chef Didier Deschamps deviendra le premier homme de l’histoire à remporter la Coupe du monde en tant que joueur et deux fois en tant qu’entraîneur si la France bat l’Argentine lors de la finale de dimanche dans un match qui, selon le joueur de 54 ans, sera déterminé par la plus belle des marges.

“Je suis toujours fier quand j’obtiens un tel résultat”, a déclaré Deschamps. “C’est formidable de se qualifier pour la finale dimanche. Ce n’était pas une victoire facile, mais nous avons montré notre qualité, notre expérience et notre esprit d’équipe. Nous avons dû creuser profondément, même dans les moments difficiles du match, et en tant qu’entraîneur Je suis très fier de mes joueurs.”

Lors de la finale de la Coupe du monde de dimanche, Deschamps a poursuivi: “Lionel Messi était dans une forme scintillante au début du tournoi. Il y a quatre ans [in Russia] les choses étaient différentes, il jouait en fait comme avant-centre contre nous, ce qui nous a pris par surprise. Alors qu’il joue maintenant derrière l’avant-centre, il récupère beaucoup le ballon, court avec, est en grande forme et est, bien sûr, l’un des plus grands joueurs du monde.

“Nous avons vu une équipe argentine très forte contre la Croatie, mais lors des matches précédents, elle n’a pas toujours été aussi forte. Nous n’avons pas été parfaits contre l’Angleterre ou le Maroc, à la fin de la première mi-temps et au début de la seconde mi-temps. Ils nous ont mis sous beaucoup de pression, et nous aurions pu mieux jouer.

“Mais dans une finale contre l’Argentine, les deux équipes affrontent une meilleure équipe que celle qu’elles ont jouée jusqu’à présent dans le tournoi, et nous avons deux équipes avec beaucoup de qualité. Ce sera aux joueurs clés de faire la différence, et peut-être l’équipe qui commettra le moins d’erreurs gagnera le match. Celui qui y parviendra gagnera le match.