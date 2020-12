Ce n’est pas la première fois qu’un athlète a déclenché une conversation sur la Chine. Ce n’est même pas la première fois qu’un footballeur de haut niveau commente le traitement réservé aux musulmans ouïghours.

La publication d’Antoine Griezmann sur Instagram a fait la une des journaux, mais les analystes disent que cela a peut-être aussi causé d’énormes problèmes dans la collision à enjeux élevés du sport et de la politique.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France a annoncé vendredi qu’il romprait immédiatement ses liens avec le géant chinois des télécommunications Huawei, une marque qu’il représente dans son pays d’origine depuis 2017.

L’annonce est intervenue quelques jours à peine après que Huawei a été accusé d’être impliqué dans le test d’un logiciel de reconnaissance faciale qui identifie spécifiquement les minorités musulmanes ouïghours. L’étude de la société de recherche américaine IPVM a accusé le géant de la technologie de travailler avec l’un des plus grands fournisseurs de reconnaissance faciale de Chine, Megvii.

De nombreuses enquêtes étrangères indiquent qu’au moins un million d’Ouïghours sont ou ont été internés ces dernières années dans des camps de rééducation politique, des camps qui, selon Pékin, sont des centres de formation professionnelle conçus pour éloigner les gens de l’extrémisme religieux et du terrorisme.

« Un sportif qui s’immisce dans la politique »

En septembre 2018, un rapport de Human Rights Watch a accusé le gouvernement chinois de mener une «campagne systématique de violations des droits humains», des accusations désormais également portées par Griezmann.

« Suite à de forts soupçons selon lesquels Huawei a contribué au développement d’une alerte ouïghoure grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j’annonce la fin immédiate de mon partenariat avec l’entreprise », a-t-il déclaré à ses 30 millions d’abonnés sur Instagram.

« Je profite de cette occasion pour inviter Huawei non seulement à nier ces accusations mais à prendre des mesures concrètes au plus vite pour condamner cette répression de masse, et à user de son influence pour contribuer au respect des droits humains et des femmes dans la société ».

Huawei, qui s’est dit « attristé » par le message, a fermement nié les allégations mais s’est arrêté avant de les condamner.

« Nous ne développons pas d’algorithmes ou d’applications dans le domaine de la reconnaissance faciale ou de solutions ciblant les groupes ethniques », a déclaré la société.

« Huawei conçoit des technologies à usage général basées sur les normes internationales d’intelligence artificielle. Huawei n’est pas impliqué dans le développement des couches applicatives qui définissent comment cette technologie est utilisée ».

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a refusé de commenter davantage l’affaire, mais a répété que les accusations américaines au sujet de Huawei étaient « sans fondement ».

« Quiconque [Griezmann] veut coopérer avec son entreprise », a déclaré Hua Chunying lors d’un point de presse.

Les médias d’Etat chinois ont également été silencieux sur la question, tandis que sur le réseau social chinois Weibo, les premiers commentaires négatifs des utilisateurs ont décrit Griezmann comme un « sportif qui interfère dans la politique mais n’y comprend rien ». C’était beaucoup moins une réaction que la dernière fois qu’un footballeur a utilisé les médias sociaux pour s’exprimer.

‘Trompé’ et ‘trompé’

Il y a près d’un an, Mesut Özil, footballeur germano-turc et musulman pratiquant, a décrit les Ouïghours de souche comme des «combattants qui résistent à la persécution» sur son compte Twitter personnel.

Sa critique à la fois de la Chine et de ceux qui « sont restés silencieux » a généré une condamnation généralisée de Pékin.

L’Association chinoise de football a déclaré que ses publications sur les réseaux sociaux étaient « inacceptables », le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait été « trompé » et « induit en erreur » et le Global Times a ajouté que le footballeur avait « déçu les supporters chinois et les autorités dirigeantes du football ».

La télévision d’État CCTV et le site Web de streaming PPTV ont également supprimé le prochain match qu’ils devaient diffuser avec le club d’Özil, Arsenal, et la ressemblance d’Özil a été supprimée de la version chinoise du jeu vidéo populaire, Pro Evolution Soccer _._

A cette occasion, le footballeur a été laissé isolé. Arsenal a déclaré qu’ils sont « toujours apolitiques en tant qu’organisation » et se sont distancés de leur joueur.

La Chine est le marché de diffusion à l’étranger le plus lucratif de la Premier League, tandis qu’Arsenal a également eu une activité commerciale dans le pays avec des fans, des sponsors et des tournées de pré-saison.

Özil n’a pas joué pour Arsenal depuis la reprise de la Premier League en juin après l’interruption de la pandémie COVID-19.

Avec Griezmann, la réponse de son club, Barcelone, vaudra la peine d’être notée. La partie espagnole est l’un des clubs de football européens les plus populaires sur les réseaux sociaux chinois avec plus de huit millions de fans sur Weibo. Griezmann figure également actuellement dans l’en-tête du compte du club aux côtés de Lionel Messi.

Simon Chadwick, directeur du Center for the Eurasian Sport Industry, a déclaré à Euronews que le joueur et le club pouvaient s’attendre à des turbulences et à des réactions indésirables en Chine à cause de « la culpabilité par association ».

« Quels que soient les motifs de Griezmann pour le déménagement, cela a poussé Barcelone dans une position où essayez-vous de vous distancer ou de soutenir votre joueur? » il a dit.

« En théorie, Barcelone risquerait de perdre beaucoup d’argent s’il se tenait aux côtés de Griezmann.

« Nous devons reconnaître que Griezmann a adopté une position morale et éthique et il doit être admiré pour cela, mais en même temps, étant donné la nature de la marque Huaewi et la controverse de longue date, je me demande s’il a pu faire cela. plus tôt « .

Pression sur d’autres personnalités et équipes

La réponse précoce en sourdine au vainqueur de la Coupe du monde de France pourrait bien s’intensifier dans les semaines à venir, et également concentrer les projecteurs sur d’autres personnalités sportives de haut niveau liées à Huawei.

Par exemple, Robert Lewandowski, footballeur du Bayern Munich et capitaine de l’équipe nationale polonaise, est ambassadeur du géant des télécoms en Europe depuis 2015. D’autres sportifs feraient-ils de même et adopteraient-ils une ligne aussi dure envers la Chine?

« La décision de Griezmann met la pression sur d’autres athlètes, événements et équipes à travers le monde qui ont des relations avec Huawei », a ajouté Chadwick.

« Mais nous parlons d’un État de plus en plus puissant où nous sommes nombreux à avoir des relations, mais aussi d’un État qui a démontré sa volonté de réellement prendre des mesures contre ceux qui remettent en question ou sont en désaccord avec leur position sur des questions particulières ».

Partout dans le monde, des personnalités du sport de haut niveau ont fait entendre leur voix sur une variété de problèmes de société, de la campagne de Marcus Rashford contre la pauvreté des enfants au Royaume-Uni au soutien généralisé au mouvement Black Lives Matter, y compris de Griezmann.

Ce qui semble mettre de côté la publication Instagram du footballeur, c’est son action décisive et «immédiate», pour étayer ses propos.

« La croissance de l’activisme des athlètes, la volonté des athlètes de haut niveau de défendre publiquement une cause devient de plus en plus évidente », a déclaré Chadwick à Euronews.

«Historiquement, nous avons vu des politiciens se présenter généralement sur des questions liées au sport et à la politique, mais de plus en plus maintenant, nous voyons des athlètes faire des déclarations et prendre des positions sur des questions qui ne sont pas seulement politiques, mais morales et éthiques.

« Le sport et la politique ont toujours été inextricablement liés ».