Antoine Griezmann présente ses excuses aux fans de l’Atletico Madrid pour la “blessure” causée par le transfert à Barcelone

Antoine Griezmann a présenté ses excuses aux fans de l’Atletico Madrid pour le “blessé” qu’il leur a causé en quittant le club, après avoir marqué le seul but de leur victoire 1-0 en Liga à l’Athletic Club samedi (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Le retour de Griezmann a été rendu permanent lundi – signature d’un contrat jusqu’en 2026 – après que l’Atletico et Barcelone ont convenu de frais de transfert de 20 millions d’euros, mettant fin à un différend sur l’accord de prêt de l’attaquant qui l’a vu utilisé comme substitut pendant la majeure partie de cette saison.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Aux termes du prêt de deux ans convenu en 2021, l’Atletico devait payer 40 millions d’euros si le joueur jouait plus de 45 minutes dans 50% des matchs pour lesquels il était disponible, ce qui a conduit le club à ordonner au manager Diego Simeone de garder lui sur le banc pour tenter de forcer le Barça à un compromis.

Griezmann a bouleversé les fans de l’Atletico en partant pour le Barça en 2019 dans le cadre d’un contrat de 120 millions d’euros – avant de ne pas s’installer au Camp Nou et de rejoindre en prêt deux ans plus tard.

“Je suis très fier d’avoir enfin pu en arriver là, de pouvoir renouveler [my contract] et être complètement un joueur de l’Atletico”, a déclaré Griezmann samedi.

– Cahier : Les secrets du football mondial

“Je m’excuse. Je sais que beaucoup de gens veulent l’entendre directement de ma part. Je suis désolé si j’ai blessé les fans, mais les plus grandes excuses que je veux faire sont sur le terrain.”

L’international français a débuté six des neuf matchs de Liga de l’Atletico jusqu’à présent cette saison sur le banc, mais a joué pendant les 90 minutes complètes de la victoire à San Mames qui les a vus passer à la troisième place du classement.

“[Not starting games] C’était difficile personnellement, mais j’ai essayé de ne pas le montrer”, a ajouté Griezmann. “Quand je joue, je me donne à 100%, et sinon je soutiens mes coéquipiers et je fais la différence quand j’arrive.”