Antoine Griezmann permet à l’Atlético Madrid de gagner 1-0 contre Valence

Une seconde, Antoine Griezmann et Thomas Lemar étaient côte à côte attendant d’entrer dans le match.

L’instant d’après, ils étaient sur le terrain donnant la victoire à l’Atlético Madrid.

Griezmann a marqué après une passe décisive de Lemar deux minutes après leur sortie du banc ensemble, et l’Atlético a sauvé une victoire 1-0 à Valence en championnat d’Espagne lundi.

Griezmann a reçu une passe de Lemar et a marqué avec un tir du pied gauche de l’extérieur de la surface qui a dévié sur un défenseur avant de franchir la ligne à la 66e minute au stade Mestalla. Ils sont entrés dans le match à la 64e pour remplacer Geoffrey Kondogbia et Rodrigo De Paul.

Griezmann, qui n’a pas encore commencé cette saison, a également marqué lors de la première victoire contre Getafe.

Cette victoire a aidé l’équipe de Diego Simeone à rebondir après une défaite décevante contre Villarreal lors de son match d’ouverture à domicile le week-end dernier.

“Nous n’avons pas bien commencé mais nous nous sommes améliorés en deuxième mi-temps et à la fin, ce qui compte, c’est la victoire et les trois points”, a déclaré le gardien de l’Atlético Jan Oblak. “Nous avons une équipe avec plusieurs bons joueurs et tout le monde sait qu’ils sont importants et qu’ils peuvent aider soit en partant, soit en sortant du banc.”

L’Atlético avait un but de Matheus Cunha refusé pour hors-jeu en seconde période, tandis que Valence avait un but de l’Américain Yunus Musah rappelé par examen vidéo en première mi-temps en raison d’une faute dans la préparation.

Simeone a eu des problèmes pour mettre en place sa défense car Nahuel Molina, nouvellement signé, a été suspendu et Stefan Savic a été blessé. L’international belge vétéran Alex Witsel a joué comme l’un des défenseurs centraux.

La défaite contre l’Atlético est survenue le jour où Valence a annoncé la signature de l’attaquant vétéran Edinson Cavani.

Le résultat a gardé Valence sans victoire contre l’Atlético en 16 matches de championnat consécutifs, datant de 2014.

DÉROULEMENT ATHLÉTIQUE

L’Athletic Bilbao a maintenu sa bonne dynamique avec une déroute 4-0 de Cadix, qui est restée la seule équipe à n’avoir encore remporté aucun point après trois tours.

Gorka Guruzeta a marqué deux fois et Iñaki Williams et Álex Berenguer ont ajouté pour les visiteurs.

Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive de l’équipe d’Ernesto Valverde après son ouverture par un match nul à domicile.

Williams, qui devrait disputer la Coupe du monde avec le Ghana, a dû quitter le match au début de la seconde période avec une blessure apparente.

Cadix, qui a évité de justesse la relégation la saison dernière, n’a pas encore marqué et a encaissé sept buts lors de ses trois premiers matches.a

