L’attaquant de Barcelone et de la France, Antoine Griezmann, a mis fin jeudi à son affiliation avec Huawei, affirmant qu’il y a « de forts soupçons » selon lesquels le géant chinois de la technologie a contribué à la répression de la minorité ouïghoure majoritairement musulmane.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

L’annonce de l’attaquant de Barcelone, âgé de 29 ans, fait suite aux informations des médias selon lesquelles Huawei a testé un logiciel de reconnaissance faciale destiné à aider la surveillance chinoise du groupe.

« Suite à de forts soupçons selon lesquels la société Huawei a contribué au développement d’une » alerte ouïghoure « grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j’annonce la fin immédiate de mon partenariat avec la société », a déclaré Griezmann dans un post Instagram.

« Je saisis cette occasion pour inviter Huawei à non seulement nier ces accusations », a-t-il dit, « mais à prendre des mesures concrètes le plus rapidement possible pour condamner cette répression de masse, et à user de son influence pour contribuer au respect des droits de l’homme et des femmes. en société. »

Griezmann était un ambassadeur mondial de la marque pour Huawei et est apparu dans des publicités faisant la promotion des smartphones de la société.

Une enquête de l’AP a révélé que le gouvernement chinois prend des mesures draconiennes pour réduire les taux de natalité parmi les Ouïghours et d’autres minorités dans le cadre d’une vaste campagne visant à réduire sa population musulmane, alors même qu’il encourage une partie de la majorité Han du pays à avoir plus d’enfants.

Huawei, la première marque technologique mondiale de Chine et le plus grand fabricant d’équipements de commutation utilisés par les entreprises de téléphonie et d’Internet, est au centre de la tension américano-chinoise en matière de technologie, de sécurité et d’espionnage.