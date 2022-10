Antoine Griezmann marque deux fois alors que l’Atletico Madrid gagne au Real Betis

Deux buts d’Antoine Griezmann en seconde période, dont un marqué directement sur un corner, ont permis à l’Atletico Madrid de s’imposer 2-1 au Real Betis dimanche, prolongeant leur invincibilité en Liga à cinq matchs.

L’Atletico est remonté à la troisième place du classement avec 23 points, huit derrière le Real Madrid, leader, et deux de Barcelone, deuxième, qui a un match en main et accueillera l’Athletic Bilbao plus tard dimanche. Le Betis est cinquième avec 20 points.

C’était la cinquième victoire de l’Atletico en six matchs à l’extérieur cette saison et la première défaite du Betis à domicile.

“Nous avions perdu deux points importants contre Rayo à domicile en milieu de semaine et nous savions que nous devions gagner ici aujourd’hui”, a déclaré Griezmann à Movistar Plus.

“C’était difficile pour nous au début, nous avons eu du mal à trouver notre rythme mais nous avons très bien travaillé défensivement.”

En première mi-temps, l’Atletico a été dominé par l’équipe locale et n’a pas réussi à enregistrer un seul tir cadré.

Le Betis lui-même n’a eu que deux demi-chances avec Borja Iglesias et Andres Guardado peu avant la pause.

Le match est devenu plus intense en seconde période et le Betis a inscrit un but de Luiz Henrique exclu par le VAR pour hors-jeu à la 48e minute.

Le remplaçant Victor Luiz a empêché le Betis de concéder six minutes plus tard, se jetant devant une balle d’Angel Correa qui l’a tiré en corner.

C’est alors que Griezmann a ouvert le score à la 54e minute, marquant directement sur un corner parfaitement placé devant Rui Silva.

Le Français a tenté de lancer le ballon à Saul Ninguez dans la surface de réparation, mais il a dépassé le gardien de but et plusieurs défenseurs dans le filet.

Quinze minutes plus tard, le remplaçant Matheus Cunha a passé à Griezmann dont le tir au but du pied droit a traversé les jambes de Silva et dans le coin inférieur droit.

Le Betis s’est rallié pour marquer avec un coup franc de Nabil Fekir du bord de la surface dans le coin supérieur gauche de Jan Oblak à la 84e minute.

Deux minutes plus tard, Aitor Ruibal a envoyé un gardien au-dessus de la barre et, dans le temps additionnel, Alex Moreno a perdu une autre occasion en or de marquer l’égalisation lorsque sa tête de balle de la surface a rebondi sur la barre.

En fin de compte, l’Atletico a tenu bon et a obtenu les trois points.

