L’Atletico Madrid a re-signé Antoine Griezmann de Barcelone pour un contrat permanent.

Le footballeur français a signé un contrat jusqu’en 2026, après avoir quitté le club dans le cadre d’un contrat de 103 millions de livres sterling il y a trois ans.

Griezmann a rejoint l’Atletico en prêt du Barça en août 2021 et il a été prolongé pour cette saison cet été.

Une déclaration de l’Atletico disait: “En 304 matches officiels en tant que rojiblanco, Griezmann a distribué 59 passes décisives et marqué 144 buts, devenant le quatrième meilleur buteur de notre histoire, dépassant une autre légende comme José Eulogio Gárate et seulement deux buts de Campos, le troisième de l’Atlético. meilleur buteur de l’Atlético ‘8’ a été proclamé champion de la Super Coupe d’Espagne en 2014, de l’UEFA Europa League et de la Super Coupe d’Europe en 2018.

“Dans cette campagne, l’attaquant français a participé à tous les engagements de championnat et continentaux joués par l’équipe – un total de onze – au cours desquels il a marqué trois buts et distribué deux passes décisives.”

