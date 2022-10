Antoine Griezmann et Reinildo Mandava aident l’Atletico Madrid à usurper l’Athletic Bilbao

La frappe d’Antoine Griezmann a valu à l’Atletico Madrid une victoire 1-0 à l’Athletic Bilbao pour aider l’équipe de Diego Simeone à dépasser ses adversaires basques et à prendre la troisième place de la Liga samedi.

Le but de l’Atletico a vécu une vie enchantée dans les phases finales, grâce à la brillante défense de Reinildo Mandava et à quelques arrêts impressionnants d’Ivo Grbic, qui a dû remplacer Jan Oblak, blessé.

L’Athletic d’Ernesto Valverde, désormais quatrième, a reçu un penalty tardif pour handball contre Reinildo, mais il a été annulé après que les officiels ont repéré que le ballon avait frappé le défenseur au visage.

Griezmann, qui a raté un penalty et diverses occasions lors de deux matches frustrants contre le Club de Bruges en Ligue des champions, était ravi de marquer le vainqueur.

“Toute l’équipe a fait un travail incroyable, c’est-à-dire nous, courir ensemble, attaquer ensemble, nous avons très bien réussi”, a déclaré l’attaquant.

“Nous l’avons fait aussi contre le Club de Bruges, mais aujourd’hui, avec un peu de chance, le ballon est entré.

“Contre Bruges, il y a eu le penalty, puis à domicile, j’ai eu tellement d’occasions. Je voulais vraiment marquer, je voulais vraiment aider l’équipe avec des buts et aujourd’hui, nous avons pris les trois points dont nous avions besoin, et nous voilà en haut du tableau.

“Demain, je serai heureux parce que mon garçon me demandera si j’ai marqué un but, et je pourrai lui dire – oui.”

Inaki Williams de l’Athletic a raté une tête libre au début, tandis qu’Alvaro Morata s’est vu refuser un but pour une faute.

Les supporters locaux, encouragés par le bon début de saison de leur équipe, ont fait vibrer San Mames à la mi-temps.

Griezmann a rapidement gâché l’ambiance de la fête lorsqu’il est rentré à la maison à la 47e minute suite à une réduction d’Alvaro Morata.

Le joueur de 31 ans a marqué un siècle de buts en Liga pour l’Atletico, seul le sixième joueur à le faire dans l’histoire du club.

L’Atletico a reçu un coup apparent quand Oblak s’est blessé, semblant se blesser à l’épaule après une collision avec Alex Berenguer plus tôt dans la mi-temps.

Cependant, son remplaçant Grbic a effectué deux beaux arrêts avant que l’arbitre Jorge Figueroa Vazquez ne pointe le point de penalty.

Reinildo a été accusé d’un handball mais le Mozambicain a bloqué le drive d’Oier Zarraga avec son visage et il a été abandonné.

Six minutes après le début du temps d’arrêt, l’Athletic était sur le point d’égaliser, mais Reinildo a fait un autre blocage sublime pour empêcher Raul Garcia à quelques mètres de là.

“Nous attendions vraiment le match avec impatience, il y avait une bonne ambiance et nous voulions nous tester contre une équipe comme l’Atletico”, a déclaré Valverde.

« Nous étions bons. Honnêtement, du point de vue de mon équipe, nous n’aurions peut-être pas perdu ce match. Nous battre est compliqué. (Mais) nous devons en tirer des leçons.

L’Atletico a trois points de retard sur les leaders de Barcelone et du Real Madrid, qui en ont 22 chacun et s’affrontent lors du Clasico dimanche. L’Athletic est à deux derrière, sur 17.

Améliorer

Plus tôt, Nemanja Gudelj a marqué l’un des buts de la saison pour offrir à Séville une victoire 1-0 à Majorque, sa première en sept matchs toutes compétitions confondues.

Gudelj, à plus de 30 mètres, a décoché une frappe puissante dans le coin supérieur gauche après 53 minutes pour aider Séville à se hisser provisoirement à la 13e place.

Le Marocain Bono a réalisé un arrêt brillant pour empêcher l’attaquant de Majorque Abdon Prats à la sixième minute et a surtout été rapide sur sa ligne pour empêcher Angel Rodriguez dans les phases finales.

Le nouvel entraîneur de Séville, Jorge Sampaoli, au club pour son deuxième mandat, avait fait match nul les deux matches précédents.

“J’avais le sentiment d’avoir bien frappé et quand il est entré, j’étais content”, a déclaré Gudelj, après avoir marqué ce qui était son premier but pour Séville.

Majorque, sans l’imposant attaquant suspendu Vedat Muriqi, a bien commencé la saison après avoir évité de justesse la relégation la saison dernière et occupe la 12e place avec neuf points.

Ailleurs en bas du tableau, Elche a obtenu un match nul 2-2 à Valence dans un derby de la côte est alors qu’Edinson Cavani a marqué deux fois pour les hôtes.

Cadix a fait match nul 1-1 avec Gérone à Montilivi, les hôtes ayant besoin d’un penalty de Cristhian Stuani à la 101e minute pour arracher un point.

