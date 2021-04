Barcelone a succédé en tant que principal challengers de l’Atletico Madrid pour le titre dimanche en tant que Antoine Griezmann a marqué un doublé rapide dans une victoire 2-1 à l’extérieur à Villarreal en la Ligue. Trois buts en sept minutes avant la mi-temps ont vu Villarreal prendre les devants, puis le jeter rapidement alors que Griezmann égalisait avec un somptueux lob avant de capitaliser sur une passe arrière mal placée pour en faire deux. Aidé par un carton rouge pour Manu Trigueros de Villarreal peu de temps après l’heure, Barcelone a tenu bon pour une victoire qui les met à égalité de points avec le Real Madrid, ayant joué un match moins que les champions en titre. L’Atletico est deux points plus loin devant et peut prolonger cet écart à cinq en battant une équipe en difficulté de l’Athletic Bilbao à San Mames plus tard dimanche.

Depuis sa défaite du Clasico plus tôt ce mois-ci, Barcelone a enchaîné trois victoires consécutives et avec un match à domicile contre l’Atletico à venir, l’équipe de Ronald Koeman a toujours le titre entre les mains.

Griezmann a débuté sur le banc pour la défaite face au Real Madrid mais a été rappelé pour les trois derniers matchs consécutifs, remboursant la foi avec un but maintenant dans chacun.

Il reste à voir si Barcelone voit le joueur de 30 ans comme une chance de lever des fonds cet été, et aussi si les offres sont là, mais Griezmann compte désormais 23 buts cette saison et 15 depuis le début de l’année.

Villarreal a pris les devants à la 28e minute et à la 35e, ils étaient derrière. Samuel Chukwueze a brillamment réussi à les placer devant, en évitant le glissant Jordi Alba avant de contourner Marc-André ter Stegen et de se faufiler sous l’angle.

Mais deux minutes plus tard, Barcelone était à égalité avec une finition suprême de Griezmann, qui a couru sur le ballon en profondeur d’Oscar Mingueza et a coupé une exquise demi-volée sur Sergio Asenjo, qui est tombé dans le coin le plus éloigné.

Asenjo avait auparavant effectué un arrêt époustouflant pour marquer l’arrivée de Frenkie de Jong sur la ligne, mais il ne pouvait rien faire pour le deuxième de Griezmann, car Juan Foyth n’a pas réussi à repérer le Français et l’a joué avec une passe en arrière visant son gardien de but.

La tâche du Barça a été facilitée en seconde période lorsque Trigueros a été expulsé pour un défi contre Lionel Messi. Trigueros a glissé et a repoussé le ballon, mais ses crampons sont allés haut dans la cheville gauche de Messi lors du suivi.

Messi a continué apparemment indemne et le Barça a tenu bon.

