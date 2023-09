Antoine Fuqua parle de « The Equalizer 3 », des conversations avec Denzel et plus

Êtes-vous prêt pour L’égaliseur 3?

Nous sommes prêts à voir Denzel battez (et faites exploser) les méchants dans le dernier volet de la trilogie à succès L’égaliseur 3 qui reprend l’ancien assassin du gouvernement, Robert McCall, « servant la justice au nom des opprimés tout en luttant pour réconcilier les choses horribles qu’il a faites dans le passé », selon le synopsis officiel.

« Se retrouvant étonnamment chez lui dans le sud de l’Italie, il découvre que ses nouveaux amis sont sous le contrôle des chefs du crime local. Alors que les événements deviennent meurtriers, McCall sait ce qu’il doit faire : devenir le protecteur de ses amis en s’attaquant à la mafia.»

Découvrez la bande-annonce pleine d’action ci-dessous :

Quelques mois avant la grève d’Hollywood, Sony a ouvert la CinemaCon avec un aperçu surprise lors de sa présentation qui comprenait une apparition de Denzel, Dakota Fanninget Antoine Fuqua.

Travailler avec Denzel une fois est un rêve devenu réalité et deux fois c’est… Je ne sais même pas. [I’m] Je suis tellement chanceux de faire partie de cela et j’ai hâte que vous en voyiez un aperçu ! ‘

Nous avons rencontré le réalisateur Antoine Fuqua qui a parlé de sa dernière équipe avec Denzel, de leurs profondes conversations spirituelles, de sa position à l’avant-garde de la renaissance des réalisateurs noirs d’Hollywood, et bien plus encore dans notre interview que vous pouvez lire ci-dessous :

BOSSIP: Le personnage de Denzel trouve réconfort et communauté en Italie. Comment la découverte d’une communauté vous a-t-elle aidé en tant que réalisateur et personne, dans l’ensemble ?

Nous voulons tous appartenir à quelque part. Nous voulons tous trouver un peu de paix. Nous voulons tous avoir le sentiment d’appartenir à un endroit particulier. Alors, quand on peut le trouver, c’est incroyable. Je l’ai trouvé en famille donc c’est certainement la plus belle chose.

BOSSIP: Selon vous, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise de Denzel, qu’il ne sait pas que vous avez apprise ?

BOSSIP: Voulez-vous partager le passage que vous avez lu ?

Et il y a des moments où nous discutons de cela d’une manière biblique, c’est pourquoi vous voyez tant de croix, d’églises et de choses comme ça – le voyage spirituel pour essayer de trouver votre chemin vers Dieu ou vers la personne à qui vous priez.

Chaque film a un passage différent… « le salaire du péché, c’est la mort » [Romans 6:23] c’est quelque chose dont nous parlons beaucoup et qui fonde ces films et c’est pourquoi ces méchants meurent.

BOSSIP: Vous êtes l’un des réalisateurs noirs les plus rentables de tous les temps et le seul réalisateur noir à avoir réalisé une trilogie à succès. Que pensez-vous du fait d’être une légende dans le fauteuil du réalisateur ?

Bon, je ne sais pas encore ce que signifie la légende parce que je pense que je suis encore jeune mais il y a un poids, non. Il y a une responsabilité de représenter et de gagner. Je compare mon travail à celui d’un quarterback noir dans la NFL. Il fut un temps où il n’y en avait pas et la seule façon d’accéder à ce terrain est de gagner et de tout donner.

Et c’est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre personnel, c’est d’effectuer le travail au plus haut niveau. C’est mon travail, non ? Pour que les gens qui me suivent aient une référence et puissent faire mieux, c’est sûr.