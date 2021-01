E! News a contacté Tyra, Jeana, Angelea et le réseau pour commentaires.

Dans une interview avec E! News, Lisa a critiqué la façon dont elle a été représentée au cycle 5 de Le prochain top model américain, qui, selon elle, lui a fait perdre «une tonne de travail».

« Ils m’ont édité sur ma saison originale en tant qu’alcoolique alors qu’en deux mois, j’ai bu trois à six nuits sur deux mois », dit-elle. «Puis ils m’ont fustigé à chaque épisode, ce qui me fait ressembler à un alcoolique. Maintenant, était-ce intelligent pour moi de boire? Dois-je le posséder? J’ai bu. Bien sûr. Mais vous savez ce qui m’a fait basculer dans certaines scènes, quand je bois, c’est qu’ils me maltraitaient constamment mentalement chaque jour. «

Cependant, malgré ses griefs avec la franchise, Lisa est toujours heureuse d’avoir gagné Toutes les étoiles.

« Putain ouais! Tu plaisantes? » elle a dit à E! Nouvelles. « C’était tellement la rédemption pour moi, tu sais, après Mannequin cycle cinq et ils me font ressembler à l’alcoolique le plus fou. J’ai continué Celebrity Rehab avec le Dr Drew, non pas pour valider que j’avais un problème, mais plutôt comme préventif et aussi je savais que j’avais besoin d’une thérapie. Alors, et puis les gens entendraient mon histoire à travers quelqu’un qui se soucie réellement des gens, ce qui est Dr Drew. C’était l’expérience la plus incroyable de ma vie. «

Lisa a exprimé ses problèmes avec Tyra et ANTM dans le passé aussi. « Je pense que Tyra aime un peu garder tout le monde un peu plus bas pour que tout le monde sache qu’elle est comme la reine des abeilles », a-t-elle déclaré. Trop fabuleux en 2016 à propos du sentiment que Tyra ne l’a pas soutenue après la fin du spectacle.