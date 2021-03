Antlion Larva simule leur mort pendant soixante et une minutes pour se protéger des prédateurs

Dans une étude récemment publiée ce mois-ci dans Lettres de biologie, des scientifiques de l’Université de Bristol ont observé comment une seule larve de fourmiliers prétendait être morte pendant une durée surprenante de 61 minutes.

Expliquant la signification de cette observation, les scientifiques disent que cela signifie qu’un prédateur sera incapable de prédire quand une proie potentielle se déplacera à nouveau, attirera l’attention et deviendra un repas. Le temps pendant lequel un individu reste immobile est non seulement long mais imprévisible, ce qui finirait par rendre le prédateur affamé impatient.

Cependant, un autre inconvénient à examiner ces informations est que la proie peut perdre des opportunités de vivre sa vie si elle reste immobile pendant trop longtemps. Par conséquent, feindre la mort pourrait mieux être considéré comme faisant partie d’un dangereux jeu de cache-cache dans lequel la proie pourrait gagner le plus en simulant la mort si d’autres victimes sont facilement disponibles.

Dans une déclaration au Université de Bristol, l’auteur principal de l’article, le professeur Nigel R. Franks de l’École des sciences biologiques, a déclaré qu’il imaginait une personne dans un jardin rempli d’arbustes de fruits rouges identiques. Les scientifiques vont au premier buisson. Au début, cueillir et manger des fruits est rapide et facile, mais comme ils mangent tous les fruits de la brousse, trouver plus de fruits devient plus difficile et prend plus de temps. À un moment donné, la personne devrait décider d’aller dans un autre buisson et recommencer. Puisqu’un prédateur est intrinsèquement gourmand, il voudrait manger autant de fruits que possible.

Franks explique que le théorème de la valeur marginale montrerait combien de temps une personne devrait passer du temps dans chaque buisson étant donné que le temps sera également perdu pour se déplacer vers le buisson suivant.

Les scientifiques ont utilisé cette approche pour envisager un petit oiseau visitant des parcelles de fosses à fourmilières proéminentes pour montrer que les larves de fourmiliers qui gaspillent une partie du temps du prédateur, en « faisant le mort » si elles sont lâchées, changent considérablement le jeu. La technique du mort incite le prédateur à chercher ailleurs.