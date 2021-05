Les sénateurs conviennent que grand est mauvais. L’un des aspects les plus étranges de la politique américaine moderne est la façon dont les puissantes entreprises technologiques comme Google et Facebook ont ​​généré une haine bipartisane. Ils ont peu d’amis. Certainement pas ces écrivains. Pour eux, le pouvoir des entreprises technologiques est emblématique de ce qui ne va pas lorsque les grandes entreprises sont laissées pour la plupart seules pour faire ce qu’elles veulent. C’est bizarre, vraiment, à quel point ils se ressemblent.

Mais les livres sont remarquables ne serait-ce que pour ce sur quoi ces sénateurs des côtés opposés du spectre politique sont d’accord: ils veulent une réglementation plus stricte, de nouvelles lois, des juges plus agressifs et des mouvements citoyens pour apprivoiser ce qu’ils considèrent comme l’élite des trop grandes entreprises américaines, en particulier la technologie. des pouvoirs comme Google, Facebook et Amazon. Un raccourci pour ces deux livres est que Teddy Roosevelt était bon et la grande technologie est mauvaise.

Le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, et le sénateur Amy Klobuchar, démocrate du Minnesota, ont récemment publié des livres contenant 825 pages combinées sur l’histoire du scepticisme américain à l’égard des grandes et puissantes sociétés.

Le but du culte du héros est de dire que la loi américaine et le public américain à travers l’histoire se sont opposés aux entreprises qui, à leur avis, devenaient trop puissantes. Les sénateurs veulent ramener cet esprit de rébellion des citoyens et du gouvernement contre la «grosseur» des entreprises. C’est également un point que la professeure de droit et défenseur de l’antimonopole Zephyr Teachout a fait valoir avec efficacité dans son livre sur les monopoles des entreprises l’année dernière. (Oui, il y a beaucoup de livres sur l’antitrust.)

M. Hawley et Mme Klobuchar font valoir l’opinion de certains économistes et juristes selon laquelle l’accélération de la concentration de nombreuses industries américaines est à l’origine de nombreux problèmes, y compris l’inégalité des revenus. Dans cette optique, si les lois américaines appliquaient plus efficacement la concurrence, les Américains auraient de meilleurs soins de santé, des factures de téléphones portables moins chères et plus de contrôle sur ce qu’il advient de nos données numériques.

Et Mme Klobuchar: «Le grand nombre de fusions et d’acquisitions, le pouvoir de monopole démesuré et le comportement grotesque d’exclusion dans le secteur de la Big Tech illustrent ce qui se passe avec la puissance de BIG.»

Le livre de M. Hawley s’ouvre sur une anecdote d’une réunion de 2019 avec Mark Zuckerberg dans laquelle le sénateur dit qu’il a défié le patron de Facebook de démanteler son entreprise. (Zuckerberg a dit non, sans surprise.) «Les barons de la technologie ont accédé au pouvoir sur le dos d’une idéologie qui bénit la grandeur – et le pouvoir concentré – dans l’économie et le gouvernement», écrit M. Hawley.

Si vous voulez lire longuement sur la grève Pullman de 1894 et le mouvement Grange s’opposant aux monopoles agricoles après la guerre civile, alors Mme Klobuchar a le livre pour vous. Les deux sénateurs essaient de faire en sorte que les gens voient et se soucient des conséquences des monopoles corporatifs dans leur vie. Leur message commun est que les personnes qui estiment que le système et l’économie ne fonctionnent pas pour elles devraient s’engager dans la législation antitrust.

Les sénateurs sont meilleurs lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes. Mme Klobuchar parle de parents qui ont émigré de Slovénie au tournant du 19e siècle et ont travaillé dans des mines avec des conditions terribles et des salaires médiocres. Dans son récit, elle ne serait pas là où elle est aujourd’hui sans les citoyens ordinaires qui se battent contre les grandes et mauvaises entreprises et demandent des lois pour mieux restreindre les monopoles et fournir une véritable concurrence pour leur travail.

Il incombe aux législatures de rédiger des lois qui disent aux entreprises ce qu’elles peuvent et ne peuvent pas faire, et de donner aux organismes de surveillance du gouvernement comme le ministère de la Justice les moyens de faire appliquer les règles. En d’autres termes, CECI EST VOTRE TRAVAIL, SÉNATEURS. Dans leurs livres, les sénateurs mentionnent généreusement les projets de loi qu’ils ont proposés pour restreindre les grandes entreprises technologiques. Ils sont moins disposés à parler de l’échec de l’adoption de ces projets de loi ou du fait qu’ils étaient de bonnes idées au départ.

Et le Congrès? Les deux sénateurs conviennent que les chiens de garde du gouvernement et les tribunaux n’ont pas réussi à empêcher les grandes entreprises de devenir encore plus grosses et d’abuser de leur pouvoir. Ni l’un ni l’autre ne prend assez de temps pour s’en prendre à eux-mêmes et à leurs pairs au Congrès.

La meilleure idée: arrêtez de l’appeler «antitrust». Mme Klobuchar dit que le mot est un artefact de géants corporatifs du 19e siècle comme Standard Oil et n’a aucun sens pour les Américains du 21e siècle. Elle a raison. Mme Klobuchar dit que nous devrions plutôt commencer à parler de politique de la concurrence, de monopoles ou simplement de «grandeur». Et oui, Mme Klobuchar reconnaît que son livre s’intitule «Antitrust».

M. Hawley est plus efficace lorsqu’il parle de ses angoisses en tant que parent. Comme beaucoup d’entre nous, il passe trop de temps sur son téléphone et dit que ses enfants l’ont remarqué. Il agonise lorsque son jeune fils est attiré par les smartphones et les tablettes, et il essaie d’être plus conscient du temps et de l’attention que sa famille consacre aux écrans.

Je ne suis pas sûr que le bœuf de M. Hawley ait beaucoup à voir avec le pouvoir des grandes entreprises technologiques plutôt qu’avec le bris général de nos cerveaux grâce à notre accès constant à des gadgets. Les effets du temps d’écran ne sont pas si clairs. Mais M. Hawley a des idées qui valent la peine d’être écoutées: mettre l’accent sur les communautés de la vie réelle, pas seulement celles avec lesquelles nous nous engageons à travers les écrans. Le gouvernement devrait intervenir pour interdire les techniques telles que les sites Web qui permettent aux gens de faire défiler indéfiniment et les recommandations automatisées qui nous alimentent une vidéo après l’autre depuis YouTube ou TikTok.

Lecture recommandée: Je ne donnerais ni le livre du sénateur à des gens qui sont curieux de savoir pourquoi ils paient autant pour les médicaments ou qui s’inquiètent du fait que leurs enfants soient accro à Instagram. Au lieu de cela, je suggérerai deux autres œuvres qui marchent sur un terrain similaire, mais qui sont plus courtes, plus lisibles et déjà influentes parmi les personnes qui se soucient profondément de l’effet des entreprises puissantes sur le monde.

Le livre de Tim Wu en 2018, «The Curse of Bigness», est une histoire courte, légère et captivante des monopoles américains et du risque qu’il voit des puissantes sociétés d’aujourd’hui. (Ai-je mentionné que c’est court?) Lina Khan’s 2017 article de synthèse de la faculté de droit, «Le paradoxe antitrust d’Amazon», était un boulet de canon intellectuel qui remettait en question des décennies de développement du droit américain et comment il ne tenait pas compte de l’influence de nouvelles puissances d’entreprise comme Amazon.