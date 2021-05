Antiques Roadshow soeurs vidé pour découvrir la photo signée des Beatles est fausse

DEUX sœurs ont été déçues sur Antiques Roadshow après avoir découvert qu’une des photos précieuses signées des Beatles était en fait une fausse.

Le couple est apparu sur l’émission d’évaluation de la BBC avec leur impressionnante collection d’autographes hollywoodiens recherchés, principalement obtenus par leur père qui travaillait comme cascadeur.

BBC

Une photo signée des Beatles a probablement été griffonnée par leurs assistants – et non par le groupe[/caption]

Parmi le groupe, il y avait un certain nombre de notes des Beatles à leur apogée, avec des signatures de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison apparaissant dans un livre d’autographes, un bout de papier et une photographie signée.

Cependant, après les avoir gardés si longtemps, l’évaluateur John Foster a annoncé aux sœurs que l’un des articles était probablement un faux, écrit par l’une des équipes des Beatles en raison de la forte demande.

Pointant du doigt une photographie signée du quatuor de Liverpool, John a expliqué: «Le truc des Beatles en est un qui dure, et il semble continuer encore et encore…

«Il y a un problème, et c’est pourquoi je vous ai posé des questions sur la provenance de ceux-ci, car si vous comparez ces trois [groups of signatures], les trois façons dont vous avez, elles sont toutes différentes.

BBC

John devait annoncer la nouvelle aux sœurs[/caption]

BBC

Grâce au travail de leur père en tant que cascadeur, les filles avaient une énorme collection d’autographes A-list[/caption]

«Maintenant, il y avait un énorme problème parce que les signatures de coléoptères étaient très demandées, alors ils faisaient signer par les secrétaires, ils faisaient signer par des gestionnaires, n’importe qui.»

«Celui-ci ne me semble pas correct. C’est pourquoi vous verrez une raideur dans les signatures », expliqua-t-il, comparant la photographie au livre d’autographes.

«Celles-ci sont beaucoup plus fluides, que vous regardez la façon dont elles se terminent, le style Ringo est toujours classique. Celui-ci, Ringo Starr – raide.

BBC

Heureusement, une deuxième et une troisième collection de signatures de groupes valaient plus[/caption]

BBC

Les sœurs ont fini par repartir avec un potentiel de 5000 £[/caption]

Cependant, bien que la photographie ait perdu de sa valeur, un bout de papier contenant le gribouillage des Fab Four s’est avéré être une partie importante de l’histoire du cinéma.





Il s’avère que le morceau de papier était le dos d’une feuille d’appel de leur film, Help – ce qui en fait une valeur de «quelques milliers».

Dans l’ensemble, leur collection valait environ 5000 £.

Donc tout n’était pas perdu après tout.

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche à 19h sur BBC One.