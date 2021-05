Antiques Roadshow garde de sécurité qui a sauvé la vie de Mick Jagger stupéfait par une bombe de souvenirs

L’agent de sécurité ANTIQUES Roadshow qui a sauvé la vie de Mick Jagger a été stupéfait après avoir découvert la vraie valeur de sa collection de souvenirs rock.

L’ancien garde de sécurité du rock and roll est apparu sur l’émission de la BBC avec une gamme d’objets qu’il avait acquis pendant son temps de travail pour une variété d’icônes musicales.

L’invité Jim a présenté son impressionnante collection d’affiches signées – l’expert Jon Baddeley était ravi d’examiner les pièces et de les évaluer à 20000 £.

Jim, qui a également travaillé avec David Bowie, Led Zeplin, les Monkees et Bob Dylan, avait des histoires incroyables à partager.

Le commissaire-priseur d’art Jon a été impressionné par la collection et a déclaré: « Nous avons ce fantastique [Andy] Image Warhol de Mick Jagger, dédiée à vous.

«Et il dit ‘à Jim, merci pour toute votre aide, en particulier au tableau d’éclairage!’ À quoi cela se rapporte-t-il? «

Jim a expliqué la trame de fond qui l’a vu sauver la vie de la star des Rolling Stones.

Il a expliqué: « Eh bien, ce qui s’est passé, c’est que nous étions au Japon et Mick m’a surpris en disant qu’il voulait passer du tableau d’éclairage à la scène, [he said]: ‘alors tu dois me faire sortir et me ramener sur scène.’

«Alors nous l’avons porté sur scène – la foule est juste devenue folle, elle est juste devenue folle.

« Il pensait qu’il allait mourir. Il disait: ‘Jim nous allons mourir’, et j’allais, ‘nous ne mourrons pas ici!' »

Il a poursuivi: «Je dois lui retirer mon chapeau, il a terminé le spectacle, la foule est devenue folle – c’était bien.

Jim a expliqué que le groupe avait fini le spectacle avant de sortir pour le remercier.

«Et à la fin – il n’a jamais fait ça auparavant – il m’a serré dans ses bras et a dit, ‘tu m’as sauvé la vie.' »

L’expert Jon a été particulièrement impressionné par quatre petites cartes postales – tous les portraits de Mick Jagger par Andy Warhol, et une impression grand format de ceux-ci.

Il a expliqué: «Mais ce qui les rend très, très spéciaux, c’est qu’ils sont en fait signés par Warhol et par Jagger.

« Les cartes postales ne sont pas si rares mais être signées par les deux est très, très spéciale. »

L’ensemble de cartes postales signées était évalué entre 3500 £ et 5000 £ et le reste de la collection de Jim, y compris les affiches dédiées, était estimé à environ 1000 £ – 1500 £ – avec une évaluation totale de 15000 £ à 20000 £.

Jon a expliqué: « Il ne s’agit donc que d’une partie de votre collection que vous avez apportée aujourd’hui mais vous m’avez parlé des autres, m’avez montré les photos – elles ne sont pas toutes visibles maintenant mais nous parlons d’un chiffre compris entre £ 15 000 et 20 000 £. «

Jim a été époustouflé par l’évaluation, répondant: « Louez le Seigneur! »

Rappelant sa carrière, Jon a commenté: « Vous devez avoir des souvenirs incroyables. »

« Je mets tout ça par terre, » répondit Jim. Jon a convenu: « Cela doit être mis dans un livre. Vous venez de nous raconter quelques histoires, mais les souvenirs rock ne cessent de monter en valeur. »

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche sur BBC One.