Antiques Roadshow choque alors qu’une femme apprend que les chaises qu’elle a achetées pour 5 £ chacune valent des milliers

Une invitée du Antiques Roadshow a réussi à avoir de la chance sur la bonne affaire du siècle – après avoir décroché une aubaine de milliers sur des chaises qu’elle a achetées par ennui.

La grand-mère a apporté les six chaises en cuir à Windermere Jetty pour être appréciées par l’expert Chris Yeo, qui a immédiatement semblé impressionné par la qualité du design.

4 Les chaises, achetées 5 £ chacune, valaient secrètement des centaines grâce à leur fabricant Crédit: BBC

4 La grand-mère les a achetés pour un ami mais a ensuite découvert leur valeur unique Crédit: BBC

Expliquant qu’elle tuait le temps dans un magasin de charité avant d’aller chercher ses petits-enfants à l’école, la femme a déclaré que les chaises lui « parlaient » alors que son amie cherchait quelque chose de similaire et, à 5 £ la pièce, a décidé de les prendre.

Cependant, elle a ensuite expliqué: « Quand je les ai ramenés à la maison, je les ai rapidement dépoussiérés et j’ai remarqué sous un timbre, j’ai jeté un coup d’œil sur Internet et j’ai découvert qu’ils étaient de John Makepeace. »

Chris lui a alors dit: « John Makepeace [is] tout simplement l’un des noms les plus marquants du design de mobilier britannique des 50 dernières années, et il est toujours une force avec laquelle il faut compter dans le monde du design. «

4 Les chaises ont été fabriquées par un designer très apprécié – chaque pièce valant au moins 200 £ Crédit: BBC

En ajoutant que les chaises avaient « toutes les caractéristiques du style de Makepeace », Chris a loué le savoir-faire et la qualité de celles-ci après toutes ces années.

«Ils ont été fabriqués pour le siège londonien de Kodak Europe en 1985 – et ils font partie d’une grande commande pour la salle à manger exécutive», a-t-il expliqué.

4 Chris Yeo a été choqué par l’incroyable découverte dans un magasin de charité Crédit: BBC

« Ce que vous avez ici sont des exemples vraiment significatifs du design britannique de la fin du 20ème siècle, donc je suis très impressionné. Vous avez clairement un bon œil pour cela. »

En conséquence, il a évalué chaque chaise lors d’une enchère de pré-vente comme une valeur de 200 à 250 £ chacune, ce qui signifie qu’elle avait remporté un accord d’une valeur allant jusqu’à 1500 £, et peut-être plus.

La femme était assise stupéfaite de la valeur, avant de rire alors que Chris insistait sur le fait qu’elle «avait l’œil» pour de telles antiquités, avant de demander à l’accompagner la prochaine fois.

Elle a accepté, tant qu’il conduisait.

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche à 19h sur BBC One.