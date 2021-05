Antiques Road Trip bat des records alors que la caméra achetée pour 60 £ fait des bénéfices à couper le souffle

ANTIQUES Road Trip a battu le record du spectacle après qu’un appareil photo acheté pour 60 £ ait réalisé un profit époustouflant.

L’expert Paul Laidlaw a repéré l’ancien appareil photo dans un magasin d’antiquités à Margate, dans le Kent, alors qu’il était à la recherche d’objets de collection.

4 Antiques Road Trip a battu son record après qu’un appareil photo de 60 £ ait réalisé un énorme profit

L’ouvreur du magasin a décrit son entreprise à Paul en disant: «Trois étages, l’étage est principalement constitué de meubles mais il y a des trucs partout.

«Et à cet étage, il y a quatre pièces à travers et au milieu, il y a un escalier qui descend vers une pièce pleine de chaises et une autre pièce pleine en dessous!

Paul a plaisanté: « N’envoyez pas la cavalerie d’accord? »

Il a ensuite passé un moment à fouiller dans les différentes zones avant de tomber sur la caméra.

4 L’expert Paul Laidlaw a été stupéfait par sa découverte

4 La caméra a fini par se vendre aux enchères pour 20000 £

Marchand avec le propriétaire, il a dit: « Dans votre armoire là-bas, instrument optique… 75 £ sur ce que je vous offre 50 £. »

Le propriétaire du magasin a répondu: « Donnez-moi 60 £ et je vous serrerai la main mais je ne fais pas mieux que ça, j’en ai peur. »

Après avoir acheté l’article, Paul a déclaré aux téléspectateurs: « Je pense que c’est un appareil photo très ancien. Si j’ai raison, cela pourrait être assez excitant.

« Le marché de la photographie est en plein essor, c’est un marché chaud, je pense que c’est une bonne chose. »

4 Paul et sa collègue experte Kate Bliss n’ont pas pu cacher leur choc alors que l’offre passait à 20000 £

Cependant, Paul n’était toujours pas préparé à ce que l’appareil photo a finalement vendu aux enchères à Bury St Edmunds.

Le commissaire-priseur excité a déclaré à la foule: « La caméra sous-miniature – je n’en ai jamais vu, en fait, nous avons effectué des recherches et ne pouvons trouver aucun autre exemple vendu aux enchères, nous étions très excités de voir ceci et cela a un certain potentiel pour réaliser un profit significatif. »

L’enchère a commencé à 1 000 £, et bientôt Paul a commenté: «Il prend maintenant des incréments de 1 000 £», ce à quoi Kate Bliss a répondu: «Ce qui est une chose très rare».

Après une frénésie d’enchères, le commissaire-priseur a clôturé l’enchère en disant: « À 20 000 £ en ligne, à 20 000 £ si nous avons terminé, 20 000 £. »

Paul et Kate ont tous deux couvert leur bouche sous le choc lors de l’offre finale de 20 000 £ et Paul a déclaré: « Je suis aux anges. Je suis vraiment sidéré. »

Paul a réalisé un bénéfice de 19940 £, ce qui a facilement dépassé le record précédent de l’émission pour une divinité de bronze tibétaine achetée pour 50 £ par Anita Manning, qui s’est vendue 3800 £ en 2016.

Tous les bénéfices du spectacle vont à Children in Need.

Antiques Road Trip est diffusé en semaine à 16h30 sur BBC Two.