Antioche annonce les dates de dépôt des pétitions – Shaw Local

ANTIOCHE – L’élection unifiée du 4 avril 2023 comprendra trois postes d’administrateur de village à Antioche. Chacun est pour un mandat de quatre ans.

Des paquets de pétition électorale de courtoisie sont disponibles au Village d’Antioche, 874, rue Main, Antioche. Les paquets peuvent être récupérés en personne à la mairie ou demandés par e-mail à lromine@antioch.il.gov.

Le village d’Antioche acceptera les pétitions pendant les heures normales pour le bureau du greffier du village de 8 h à 16 h du lundi au vendredi pendant la période de dépôt des pétitions.

Le Village restera ouvert pour accepter les pétitions jusqu’à 17 h le dernier jour de dépôt, le 19 décembre.

Toute personne en ligne pour déposer ses pétitions à 8 h le 12 décembre recevra un reçu de «déclarant simultané» et sera placée dans une loterie pour déterminer le placement du bulletin de vote. Toutes les pétitions reçues par le bureau du greffier du village lors de la première livraison du courrier le 12 décembre seront également considérées comme déposées à 8 heures du matin ce jour-là et placées dans la loterie de placement des bulletins de vote. Afin de vous qualifier pour la loterie de dépôt simultané le dernier jour de dépôt, vous devez déposer votre requête entre 16 h et 17 h le 19 décembre.

Aucune pétition ne sera acceptée après 17 h le 19 décembre.

Des copies des dossiers de pétition déposés et des récépissés de dépôt seront disponibles sur demande.

Le Village d’Antioche pourra accepter les objections aux pétitions de nomination de 8 h à 16 h jusqu’à cinq jours ouvrables après le dernier jour de dépôt.

Le greffier du village et le personnel ne peuvent pas fournir un examen des documents de candidature ou des avis juridiques concernant les documents de pétition. Les candidats potentiels sont fortement encouragés à consulter un conseiller juridique compétent concernant les qualifications requises pour postuler, la préparation des documents de pétition, les exigences de circulation, les exigences de signature, etc. Une fois les documents de pétition déposés, les pages ne peuvent pas être modifiées ou ajoutées. Un récépissé de dépôt de la déclaration d’intérêt économique requise peut être ajouté jusqu’à 17 heures le dernier jour de dépôt.