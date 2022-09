Antioch inflige à Grayslake North sa première défaite – Shaw Local

C’était une belle soirée pour le football au lycée – c’était exactement ce à quoi on pense quand on pense au football au lycée.

La température était bloquée à 60 degrés et les deux gradins étaient pleins à craquer – les gradins d’Antioche et les beaucoup plus petits gradins à champ opposé de Grayslake North. Vous pouviez clairement entendre les deux côtés, mais la foule de retour d’Antioche semblait s’attarder au sommet pour la nuit.

Les lumières étaient allumées, et c’était vendredi soir, et au cas où vous l’auriez manqué, Antioche est “la maison des séquoits”. La phrase est peinte sur le château d’eau qui surplombe le terrain, rappelant délibérément à l’adversaire dans quelle maison ils se trouvent. La phrase est imprimée sur les côtés de l’entrée explosive dont l’équipe s’épuise. “A-Town” est collé sur la clôture grillagée qui entoure le terrain.

Peut-être que Grayslake North a oublié. Peut-être qu’ils ont raté tous les signes. Si tel était le cas, ils le savent maintenant, alors qu’Antioch a vaincu Grayslake North 49-6, se hissant au sommet de la Northern Lake County Conference (NLCC).

Si Grayslake North a vraiment oublié, le porteur de ballon d’Antioche Nicholas Day leur a certainement rappelé. Il a couru pour 4 touchés, contribuant à plus de la moitié des scores de l’équipe.

Si Grayslake North a vraiment oublié, Marshall Gehrke, receveur large / arrière défensif des Sequoits, leur a rappelé. Il a eu deux interceptions en première mi-temps, dont l’une dans leur propre zone d’en-but, et l’autre a conduit à un entraînement marqué.

Non seulement c’était une belle soirée pour le football, mais c’était une soirée importante pour le football. Avant vendredi, Grayslake North avait une fiche de 4-0 cette saison, dont une fiche de 2-0 en conférence. Antioch était 2-2 au total, mais ces deux victoires sont survenues contre Lakes et North Chicago dans le NLCC. Celui qui a remporté ce match s’est catapulté au sommet du classement de la conférence aux côtés de Wauconda, qui a également une fiche de 4-0.

“C’est une énorme victoire”, a déclaré l’entraîneur d’Antioche Brian Glashagel. « C’est une énorme victoire pour plusieurs raisons. Numéro un : c’est le retour des enfants. Vous ne voulez jamais perdre votre retour à la maison. Numéro deux : nous avons un objectif [of] remportant la conférence chaque année, et nous [beat] une équipe 4-0 à domicile qui est une très bonne équipe de football.

Grayslake North s’est faufilé dans un touché à la fin du troisième avec un beau fondu à l’arrière de la zone des buts de Jake Donohue à Michael Jefferson. Cela a ramené le score à 42-6. Trop peu, trop tard. La foule des Chevaliers a considérablement diminué.

Si Grayslake North avait vraiment oublié qu’ils étaient à Antioche, la patrie des Sequoits, leur rappelait le tableau de bord.