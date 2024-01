Antim Panghal vise la gloire à Paris – Republic World

L’année 2024 verra un autre chapitre glorieux du plus grand événement phare du monde du sport. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seraient une congrégation de champions où les scènes historiques deviendraient éternelles. Ce sera un festival où chaque nation présentera sa candidature pour la première place, et depuis l’Inde, de nombreux hommes et femmes de fer éminents se rendront à Pantruche pour se propulser parmi les paladins.

À l’approche des jeux, republicworld.com a pris la responsabilité de faire connaître les potentiels podiums indiens. Pour commencer la série, le premier point focal est le jeune lutteur prometteur, Antim Panghal.

Qui est Antim Panghal ?

Né le 31 août 2004, Antim Panghal est un lutteur originaire du village Bhagana de Hisar, Haryana. Elle est la deuxième plus jeune de sa famille et a quatre frères et sœurs (3 sœurs aînées et un frère cadet). Antim s’est intéressée à la lutte à l’âge de 18 ans. Sa sœur Sarita s’est avérée être le catalyseur de la création du destin, car c’est elle qui l’a emmenée regarder un programme de lutte au stade Mahavir à Hisar. Alors que le père d’Antim, Ram Niwas, était initialement sceptique quant au chemin choisi par sa fille, il a finalement changé d’avis, puis lui et sa femme Krishna Kumari (la mère d’Antim) ont fait tous les sacrifices pour pousser Antim au stade professionnel.

La carrière de lutte d’Antim Panghal

Avec la bénédiction de ses parents et le soutien inconditionnel de ses frères et sœurs, Antim Panghal a connu le succès assez tôt dans sa carrière. Elle est devenue championne nationale U-15 de la catégorie des 49 kg à Patna en 2008. Par la suite, la même année, elle s’est également fait un nom au niveau international ; elle a remporté une médaille de bronze au Championnat asiatique de lutte U-15 au Japon. Ce n’était que la première étape d’un long et illustre voyage. En 2020, elle est devenue championne d’Asie junior et a ensuite remporté une médaille d’argent aux championnats U-23.

En 2022, elle entre dans le royaume de la catégorie des 53 kg, dirigée au niveau national par nul autre que Vinesh Phogat. Antim a combattu Phogat de toutes ses forces en 2022 et lui a presque refusé la place aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022. La défaite contre Phogat n’a pas découragé Panghal puisqu’elle a rapidement rebondi pour remporter la division des 53 kg lors de la série de classement Zouhaier Sghaier 2022. C’était sa première médaille d’or au niveau senior.

Quelques mois plus tard, elle est entrée dans l’histoire en devenant la première Indienne à remporter la médaille d’or aux Championnats du monde de lutte U-20 2022. Un an plus tard, elle a défendu son titre et a amélioré sa distinction en tant que seule double championne junior. de l’Inde.

Elle a remporté une médaille de bronze lors de sa première participation aux Championnats du monde à Belgrade et grâce à cette finition, elle a obtenu une place aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Aux Jeux asiatiques 2023, elle n’était pas sûre d’une place car la fédération a accordé à Vinesh Phogat une entrée directe dans le catalogue des 53 kg. Cependant, une blessure de dernière minute de Vinesh a fait entrer Antim Panghal dans le tableau. Elle n’a pas déçu et a remporté une médaille de bronze au tournoi continental.

Médailles et réalisations d’Antim Panghal

Championnats du monde de lutte des moins de 20 ans – Or (2022, 2023)

Championnats du monde – Bronze (2023)

Championnats d’Asie – Bronze (2023)

Jeux Asiatiques – Bronze (2023)

Première Indienne à devenir championne du monde de lutte U-20

Étoile montante UWW de l’année 2023

Grâce à ses performances constantes sur la scène internationale, Antim Panghal a obtenu le titre d’étoile montante féminine de l’année 2023 de la United World Wrestling (UWW). Avec tout ce qu’elle a accompli, elle est devenue l’un des principaux espoirs de médaille de l’Inde et pourrait aller jusqu’au bout pour devenir la raison pour laquelle le Tricolor atteindrait le plus haut niveau en août 2024.