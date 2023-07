Antim Panghal s’apprête à déplacer la Haute Cour après que Vinesh Phogat et Bajrang Punia aient obtenu des entrées directes aux Jeux asiatiques

Le lutteur Antim Panghal a demandé un procès de sélection équitable après que le panel ad hoc de la WFI a annoncé que le médaillé olympique Bajrang Punia et le médaillé du Championnat du monde Vinesh Phogat obtiendraient des entrées directes aux Jeux asiatiques. Antim est contrariée par la décision car elle a participé dans la même catégorie que Vinesh.

Antim a bien performé dans la même catégorie que Vinesh ces derniers temps. Elle était devenue la première championne du monde des moins de 20 ans de l’Inde l’année dernière et a également remporté une médaille d’argent au championnat d’Asie senior cette année.

Elle avait également menacé de saisir le tribunal et envisage de déposer une requête en ordonnance, contestant la décision du comité ad hoc.

Dans une conversation avec Mirror Now, Antim a exprimé sa déception face à la décision et a déclaré: « Je n’ai aucun problème avec les essais mais je ne laisserai personne obtenir l’entrée directe, ce n’est pas juste. »

Antim a déclaré qu’elle discutait avec son père de la possibilité de se rendre au tribunal.

Cependant, la jeune femme de 19 ans a également admis qu’elle allait participer aux essais.

Pendant ce temps, selon les directives de la WFI, les essais de sélection dans toutes les catégories de poids sont obligatoires, cependant, le comité de sélection aura le pouvoir discrétionnaire de sélectionner les joueurs emblématiques comme les médaillés des championnats olympiques/mondiaux sans essais fournis sur recommandation de l’entraîneur en chef/expert étranger.

Bajrang et Vinesh correspondent tous deux à ces critères, mais dans ce cas, l’entraîneur national masculin de style libre Jagmander Singh et l’entraîneur national féminin Virender Dahiya ont été tenus dans l’ignorance.

Dahiya a dit : « Nous ne savons pas dans quel état sont Bajrang et Vinesh. Ils n’ont pas concouru au cours des huit derniers mois. Vous ne connaissez la vitesse, la force, le poids que pendant les compétitions. Et ils n’ont pas concouru après CWG et Championnat du monde l’année dernière, nous ne savons donc pas à quel point ils sont bons en ce moment. »

« Je ne suis même pas au courant qu’une telle décision ait été prise. Le panel ad hoc avait cessé de nous appeler pour des réunions. Nous n’avons fait aucune recommandation de ce type, nous avons privilégié les essais dans toutes les catégories », a déclaré Jagmander à PTI.

«Et dans les catégories 53kg et 65kg, il y a des jeunes solides qui peuvent bien concourir. Leur force est bonne. Le panel ad hoc nous a annulés en prenant cette décision », a-t-il allégué.

(Avec apports de l’agence)