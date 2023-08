Antim Panghal obtient une place aux Jeux asiatiques à la place de Vinesh Phogat, blessé

Vinesh Phogat, qui a été directement admise aux Jeux asiatiques, a annoncé mardi qu’elle ne pourrait pas participer à l’extravagance quadriennale à Hangzhou en raison d’une blessure au genou, ouvrant la voie à l’inclusion de la réserve Antim Panghal dans l’équipe.

Vinesh, qui a remporté une médaille d’or lors de l’édition 2018 des Jeux, a déclaré sur X, anciennement Twitter, qu’elle s’était blessée le 13 août et subirait une intervention chirurgicale le 17 août à Mumbai.

Cette évolution signifie qu’elle manquera également le championnat du monde de qualification olympique du mois prochain, dont les essais doivent avoir lieu les 25 et 26 août à Patiala.

« Je voulais partager une nouvelle extrêmement triste. Il y a quelques jours, le 13 août 2023, je me suis blessé au genou gauche à l’entraînement. Après avoir fait les scanners et les examens, le médecin a dit que malheureusement, la chirurgie était la seule option pour moi de récupérer », a écrit Phogat.

«Je vais subir une intervention chirurgicale le 17 août à Mumbai. C’était mon rêve de conserver ma médaille d’or aux Jeux asiatiques pour l’Inde que j’ai remportée en 2018 à Jakarta. Mais malheureusement, cette blessure a exclu ma participation maintenant. » Panghal et Sujit Kalkal avaient traîné Vinesh et Bajrang Punia devant les tribunaux, contestant les inscriptions directes qui leur avaient été remises pour les Jeux, mais la Haute Cour avait rejeté leur requête.

Panghal a remporté l’épreuve des 53 kg tandis que Vishal Kaliraman est sorti vainqueur dans la catégorie des 65 kg. Tous deux ont été nommés joueurs de réserve pour les Jeux.

L’exemption des essais des Jeux asiatiques accordée à Vinesh et Punia a créé une énorme controverse alors que la fraternité de la lutte a critiqué la décision prise par le panel ad hoc, qui dirige actuellement la Wrestling Federation of India (WFI).

Cependant, par chance, Vinesh, 28 ans, ne participera pas à l’action sportive à Hangzhou, à partir du 23 septembre.

Le Khap Panchayat tenu dans le village Sisai de l’Haryana avait récemment favorisé l’inclusion de Panghal et Kaliraman dans l’équipe indienne.

Vinesh a également déclaré qu’elle avait informé toutes les autorités concernées afin que la joueuse de réserve puisse être envoyée aux Jeux asiatiques.

Panghal, 19 ans, qui est en Jordanie pour participer au Championnat du monde U-20, représentera désormais l’Inde dans la catégorie féminine des 53 kg.

« Je voudrais demander à tous les fans de continuer à me soutenir afin que je puisse bientôt revenir en force sur le tapis et me préparer pour les JO de Paris 2024. Votre soutien me donne beaucoup de force », a écrit Vinesh, concluant sa déclaration.

On a appris que Punia a repris son entraînement. Mardi, il s’est exercé au centre d’entraînement de Raipur de la Marine à Sonepat.

