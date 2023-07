Antim Panghal et Sujeet Kalkal contestent les exemptions de procès de Bajrang, Vinesh devant la Haute Cour de Delhi

Les lutteurs Antim Panghal et Sujeet Kalkal ont contesté mercredi devant la Haute Cour de Delhi l’exemption accordée à Vinesh Phogat et Bajrang Punia pour les essais des Jeux asiatiques, exigeant un processus de sélection équitable pour la pièce maîtresse quadriennale.

La pétition conjointe des deux lutteurs a été mentionnée devant le juge en chef Satish Chandra Sharma, qui a inscrit l’affaire pour jeudi.

La pétition, présentée par les avocats Hrishikesh Baruah et Akshay Kumar, exigeait que la directive émise par le comité ad hoc de l’IOA concernant les deux catégories (freestyle masculin 65 kg et féminine 53 kg) soit annulée et que l’exemption accordée à Bajrang et Vinesh soit fixée. de côté.

La pétition exigeait que les procès se déroulent de manière équitable, sans accorder aucune exemption à aucun lutteur et que l’ensemble du processus soit filmé.

« Ces lutteurs avaient déclaré lors de leur manifestation à Jantar Mantar que leur combat était pour la justice et pour la cause des lutteurs juniors et maintenant ils veulent écarter les lutteurs juniors, nous avons donc dû saisir la justice contre cette décision », a déclaré Dayanand Kalkal, père de Sujeet, a déclaré à PTI.

« Depuis le début de leur protestation, l’intention était d’obtenir des exemptions de procès, c’est pourquoi nous ne nous sommes jamais rangés du côté d’eux. Les gens étaient aveugles et ne pouvaient pas voir quelle était leur intention.

« Si ces lutteurs célèbres battent les lutteurs à venir et s’en vont, personne ne se plaindra. C’est en effet une question de fierté que nos enfants puissent concourir contre des athlètes aussi accomplis. Il doit y avoir un procès équitable », a-t-il ajouté.

Au grand désespoir de leurs concurrents dans les catégories où s’affrontent Bajrang Punia (65kg) et Vinesh (53kg), le panel ad hoc de l’IOA a décidé d’exempter ces deux lutteurs des épreuves des 22 et 23 juillet.

Conformément à la directive du panel ad hoc, les essais seront menés dans les 18 catégories de poids, y compris les 65 kg et 53 kg, mais les gagnants ne participeront pas aux Jeux asiatiques, ils seront plutôt des options de réserve.

Panghal, 19 ans, originaire de Hisar, et Sujeet, 21 ans, qui s’entraîne à Sonepat, ont remis en question la décision du panel ad hoc par le biais de vidéos séparées.

Panghal a demandé ce qu’il y avait de spécial à propos de Vinesh pour qu’elle obtienne une exemption, laissant croire qu’elle pouvait la battre aux essais.

Sujeet a également déclaré qu’il y avait au moins 5 à 6 lutteurs dans le pays dans la catégorie des 65 kg capables de battre Bajrang.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)