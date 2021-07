Antilles vs Australie ODI reporté à la Barbade après un cas positif de Covid | Nouvelles de cricket

Le deuxième ODI des Antilles et de l’Australie à la Barbade a été reporté après un cas positif de Covid-19

Le deuxième international d’une journée entre les Antilles et l’Australie a été suspendu avec effet immédiat en raison d’un cas positif de coronavirus.

Les équipes avaient été nommées et le tirage au sort avait été effectué à l’ovale de Kensington à la Barbade lorsqu’un arrêt a été demandé avant qu’une balle ne soit lancée.

L’International Cricket Council a ensuite annoncé dans un communiqué sur Twitter l’arrêt du match.

« Le 2e ODI entre les Antilles et l’Australie a été suspendu avec effet immédiat en raison d’un cas positif de COVID-19 », a déclaré l’instance dirigeante.

« Tout le personnel à l’intérieur de la bulle sera placé en isolement. »

Les Antilles ont par la suite confirmé que le test positif avait été « un membre non-joueur » de leur personnel et que le résultat n’a été connu qu’après que les formalités initiales aient eu lieu.

« Les protocoles établis de Covid-19 stipulent que tous les membres des deux équipes et les officiels de match retourneront immédiatement à l’hôtel de l’équipe et seront à nouveau testés plus tard dans la journée », a déclaré un communiqué.

« Ils resteront isolés dans leurs chambres d’hôtel jusqu’à ce que les résultats de leur test PCR soient rendus.

« Une décision sur la date à laquelle le match sera rejoué sera prise à une date ultérieure une fois que tous les résultats des tests seront confirmés. »

L’Australie a remporté mardi le premier match de la série de trois matchs.