Antilles contre Angleterre: Nat Sciver impressionne par une victoire dominante de 151 points pour terminer le balayage de la série ODI | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a effectué un balayage complet de la série contre les Antilles après avoir décroché une victoire de 151 points lors du troisième et dernier ODI à Antigua.

Les touristes, qui avaient battu les Antilles par 142 points lors des deux premiers matches, ont vu la star polyvalente de Nat Sciver avec une batte et une balle dans une autre victoire convaincante au stade Sir Viv Richards.

Sciver a établi le record du plus grand nombre de courses ODI par une joueuse de cricket anglaise au cours d’une année civile en obtenant le meilleur score avec 85 sur 69 livraisons, à la suite des 90 effectuées lors du premier match, les visiteurs ayant été renvoyés pour 256 en 44 overs.

Les Antilles n’avaient que trois joueurs marquant des totaux à deux chiffres en réponse, alors que Sophie Ecclestone (3-9) et Sciver (2-16) ont aidé l’Angleterre à éliminer les hôtes pour seulement 105.

Comment l’Angleterre a terminé le balayage de la série

Emma Lamb (29) et Tammy Beaumont (26) ont mis 63 pour le premier guichet avant de tomber dans des overs successifs, alors que Shakera Selman (3-29) et Kaysia Schultz (2-52) ont trouvé des guichets rapides pour réduire l’Angleterre à 84-4 .

Sciver a stabilisé les manches en Angleterre et a mis en place un stand de cinquième guichet de 90 points avec Danni Wyatt (35), affichant 10 limites au cours de son deuxième demi-siècle de la série avant d’être battu par Hayley Matthews (3-56).

Image:

Nat Sciver a de nouveau impressionné pour l’Angleterre, l’amenant à 833 courses ODI pour 2022





Wyatt et Charlie Dean ont également été éliminés par Matthews, tandis que le capitaine Amy Jones, 32 invaincus sur 31 livraisons, a ajouté des points vitaux dans la queue de l’Angleterre.

Matthews (28 ans) a obtenu le meilleur score pour les Antilles jusqu’à ce qu’une brillante prise à une main d’Ecclestone au large du bowling de Kate Cross fasse la percée, Sciver prenant deux des trois guichets dans une séquence de 10 balles pour laisser les hôtes 57-4.

Le brillant sort de neuf ans d’Ecclesone comprenait six jeunes filles et 48 boules de points, avec la nation Chedean de 23 ans (neuf) et Chinelle Henry (deux) lbw dans le même over après avoir éliminé Shemaine Campbelle (sept) plus tôt dans le sort.

Kyshona Knight (13) et la gardienne Kycia Knight (11) ont été les seuls autres frappeurs des Antilles à atteindre le double des chiffres, tandis que Selman était absent blessé car les hôtes étaient tous absents à la 38e place.

Sciver, qui a été élue joueuse du match et de la série lors de sa première tournée depuis qu’elle a pris une pause de la formation anglaise, a déclaré : “En termes de performances, je voulais juste m’assurer que je m’amusais, surtout en étant de retour sur le terrain. , donc sans aucune attente, ça a été vraiment génial. Je me suis surpris moi-même.

“Je pense que le changement d’état d’esprit que Lewy (Jon Lewis) veut que nous vivions et expirions sur le terrain a également vraiment aidé. Cela l’a éloigné des compétences réelles et l’a ramené à l’état d’esprit qui a fonctionné pour moi .

“Je n’aurais pas pensé que quoi que ce soit changerait avec nos plans de match avant les T20I, je ne vois pas Lewy devenir défensif maintenant en se dirigeant vers le format plus court.”

Et après?

L’Angleterre restera aux Antilles pour une série de cinq matchs T20, commençant dimanche à Antigua, avant que d’autres matchs n’aient lieu à la Barbade les 14, 17, 18 et 22 décembre.