Antilles contre Angleterre: Danni Wyatt tire 59 invaincus alors que les touristes gagnent facilement à huit guichets à Antigua | Nouvelles du cricket

Danni Wyatt a tiré un demi-siècle sans défaite et Lauren Bell a remporté trois guichets alors que l’Angleterre remportait une victoire à huit guichets contre les Antilles lors de leur match d’ouverture de la série T20 à Antigua.

Bell a pris 3-26 alors que l’Angleterre a limité les Antilles à 105-7 sur leurs 20 overs, après avoir remporté le tirage au sort et choisi de jouer, avant de se diriger vers son objectif de victoire au stade Sir Vivian Richards avec 44 balles à revendre.

Sophia Dunkley et Lauren Winfield-Hill ont été épuisées pour 25 et 15 respectivement, tandis que Wyatt a obtenu le meilleur score avec 59 pas pour aider à voir l’Angleterre à la maison et les a mis 1-0 dans la série T20 de cinq matchs.

“Lauren Bell et Katherine Brunt ont vraiment donné le ton avec le ballon”, a déclaré Wyatt. “La fille a joué exceptionnellement bien sous les lumières, nous avons parlé de jouer avec intention, d’être courageuse et divertissante et c’est ce que nous avons également fait avec la batte.”

Comment l’Angleterre a battu les Antilles

L’Angleterre, cherchant à faire suite à son balayage de la série ODI, a fait une percée précoce dans la seconde lorsque Bell a lancé l’ouvreuse Aaliyah Alleyne pour deux pour remporter son premier guichet international T20.

Bell a ensuite attrapé Kycia Knight au large de Natalie Sciver pour un canard à deux balles avant que la capitaine Hayley Matthews ne soit renversée par Katherine Brunt alors qu’elle tentait un balayage inversé sur les souches, laissant les Antilles à 19-3.

Djenaba Joseph – faisant ses débuts en équipe senior après avoir été promue dans l’équipe des moins de 19 ans – a été perplexe par Amy Jones et le coup rapide de Rashada Williams de 23 balles sur 26 a pris fin lorsqu’elle a été chassée par Wyatt.

Bell a réclamé un autre guichet lors de sa prochaine livraison alors que Shemaine Campbelle (10) a été rattrapée par Winfield-Hill, réduisant les hôtes à 60-6 au 13e, avant que Shabika Gajnabi (13) ne devienne la troisième victime de Bell lorsqu’elle a été rattrapée par Sciver.

Image:

Lauren Bell a réclamé des chiffres de 3-26 sur ses quatre overs





Les 21 invaincus de Chinelle Henry et huit d’Afy Fletcher ont aidé les Antilles à atteindre 105 au changement de manche, tandis que l’Angleterre a couru à 40 dans les cinq premiers overs de leur réponse avant que Dunkley ne soit éliminé par un run-out de Campbelle.

Winfield-Hill a mis 45 avec Wyatt pour le deuxième guichet jusqu’à ce qu’elle soit également épuisée avec les touristes le 89, bien que l’Angleterre ait continué à battre positivement et ait confortablement atteint son total de victoires au 13e.

Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?

Les quatre matchs restants de la série T20 se déroulent tous au Kensington Oval à la Barbade, le prochain match ayant lieu mercredi. Les trois autres matchs ont lieu les samedi, dimanche et 22 décembre.

“Nous sommes vraiment ravis d’arriver à la Barbade!” Wyatt a ajouté. “De toute évidence, nous avons adoré notre séjour ici à Antigua, être sur le même terrain pour les quatre matchs a rendu la tâche un peu difficile, mais nous avons trouvé un moyen.”