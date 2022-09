L’ancienne colonie britannique a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1981 mais est l’un des 14 pays en plus du Royaume-Uni où le monarque britannique est le chef de l’État. Il fait également partie du Commonwealth, une organisation de 56 membres composée principalement d’anciens territoires britanniques.

Après avoir confirmé samedi le roi Charles III comme roi d’Antigua-et-Barbuda, le Premier ministre Gaston Browne a déclaré à ITV News qu’il prévoyait d’organiser un référendum sur la question de savoir si le pays deviendrait une république dans les trois prochaines années.

“C’est une question qui doit être soumise à un référendum pour que le peuple décide”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne s’agissait pas de “représenter une forme quelconque de manque de respect envers le monarque. Ce n’est pas un acte d’hostilité, ni aucun différence entre Antigua-et-Barbuda et la monarchie.”

Il a expliqué que ce serait “une dernière étape pour boucler le cercle de l’indépendance pour devenir une nation véritablement souveraine”.

Des questions ont été soulevées en mars sur le rôle continu de la monarchie dans la région après que le duc et la duchesse de Cambridge de l’époque, William et Catherine, aient visité trois royaumes du Commonwealth – le Belize, la Jamaïque et les Bahamas – lors d’un voyage visant à célébrer les 70 ans de la reine Elizabeth. ans sur le trône.

Le voyage a été assailli de problèmes, où le Premier ministre jamaïcain leur a dit que le pays “avançait” et atteindrait sa “véritable ambition” d’être “indépendant”.

L’année dernière, la Barbade a rompu ses derniers liens impériaux avec la Grande-Bretagne en se déclarant une république.

La décision de la Barbade a marqué la première fois en près de trois décennies qu’un royaume a choisi de destituer le monarque britannique à la tête de l’État. La dernière nation à le faire était l’île Maurice en 1992. Comme ce pays, la Barbade fait toujours partie du Commonwealth.