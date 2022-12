Antigoni de Love Island va sans soutien-gorge en minirobe moulante alors qu’elle fait la fête avec des copains

La star de LOVE Island, Antigoni Buxton, a réussi à faire monter la température malgré la chute des températures au Royaume-Uni grâce à une mini-robe moulante.

Antigoni, 26 ans, a abandonné son soutien-gorge et a montré ses courbes dans la robe lors d’une soirée arrosée avec ses amis.

INSTAGRAM

Antigoni Buxton de Love Island a flashé la chair lors d’une soirée[/caption]

INSTAGRAM

Elle portait une robe moulante coquine lors d’une soirée entre potes[/caption]

INSTAGRAM

Antigoni a fait un bisou à la caméra avec ses copines[/caption]

La chanteuse, qui a tenté sa chance pour trouver un homme sur Love Island cet été, a pris plusieurs photos lors de sa soirée sur les carreaux et les a depuis partagées avec les fans.

Sur une photo, Antigoni tire la langue en posant pour un selfie dans les toilettes avec ses copines.

Sa robe comporte une énorme découpe autour de son buste et elle l’a associée à une paire de bottes à glands.

Dans un autre cliché, la beauté blonde est vue en train de souffler un baiser avec ses amis.

En les publiant sur Instagram, Antigoni a dit à ses abonnés : “Soirées préférées”.

Commentant ses photographies, un fan a répondu: “Cette ROBE !!!”

Un autre a écrit: “De magnifiques filles magnifiques.”

Et un troisième a dit au chanteur basé à Londres, qui a des racines chypriotes : “Des beautés absolues !”

Plus tôt ce mois-ci, nous avons révélé qu’Antigoni rejoindrait une poignée de ses anciennes co-stars de Love Island pour un tout nouveau concours télévisé.

Antigoni formera une équipe avec Tasha Ghouri, Andrew Le Page, Paige Thorne, Danica Taylor et Luca Bish pour Britain Get Singing.

Animé par le présentateur de télévision et de radio Roman Kemp, le programme voit les plus grandes émissions d’ITV s’affronter dans un chant spectaculaire.

D’autres équipes seront composées de stars de Loose Women, de visages d’Emmerdale, d’acteurs et d’actrices de Corrie et de Chasers de The Chase.

Britain Get Singing aura lieu pendant la période de Noël, bien qu’une date de diffusion exacte n’ait pas encore été annoncée.

TVI

Antigoni est devenu célèbre sur Love Island cet été[/caption]