Antigoni Buxton de Love Island révèle un lien secret avec la bombe Adam Collard

LOVE Islander Antigoni Buxton a révélé qu’Adam Collard l’avait suivie sur Instagram après lui avoir envoyé un message séduisant avant de rejoindre l’émission ITV2 comme une bombe.

La chanteuse, qui a été larguée de la villa il y a deux semaines, a déclaré qu’elle avait été choquée lorsqu’elle a vu la notification après son retour à Londres de la villa télé.

La chanteuse Antigoni Buxton a révélé qu'Adam Collard lui avait envoyé un message affectueux alors qu'elle était dans la villa

Adam est entré dans Love Island pour la deuxième fois comme une bombe

S’adressant à OK ! Antigoni, 26 ans, a déclaré: “Il y avait une photo de moi sur l’Instagram de mon ami l’autre jour. Et il m’a répondu en me disant apte et m’a ensuite suivi !

Antigoni a été rejetée par ses co-stars aux côtés de Charlie après avoir atterri en bas du vote du public avec Tasha, Andrew, Danica et Jay.

Les mâchoires ont chuté lorsque la star de Love Island en 2018, Adam, est entrée dans l’émission deux jours plus tard.

Adam a foncé sur Paige Thorne après que Jacques O’Neill ait quitté la villa, mais Antigoni pense que l’ambulancier gallois renouera avec Jacques à l’extérieur.

Elle a ajouté : « Je pense que Jacques a le cœur de Paige.

« Elle divertira Adam parce qu’elle est tellement flirteuse.

“Mais vous pouvez dire qu’elle a quelque chose de spécial avec Jacques, alors je pense qu’elle va rester avec lui.”





Dans une interview émouvante avec le Sun dimanche, Jacques, 23 ans, a révélé qu’il avait quitté la villa pour travailler sur sa santé mentale.

Il a déclaré: «J’étais prêt à craquer.

«Je me sentais tellement vidé mentalement, je voulais juste rentrer à la maison et me redresser.

“Cela m’a brisé et j’étais déjà brisé. Je pleurais mes yeux. Je ne pouvais pas faire face.