Antigoni Buxton de Love Island réplique aux affirmations selon lesquelles les insulaires sont aidés dans leurs discours de recouplage

La star de LOVE Island, Antigoni Buxton, a insisté sur le fait que les discours de recouplage des Islanders étaient leur propre travail – malgré les affirmations contradictoires d’une autre ancienne star.

Cette semaine, Shaughna Phillips, qui est devenue célèbre dans la série hivernale de Love Island en 2020, a insisté sur le fait que les producteurs avaient aidé à rédiger les déclarations romantiques.

Mais Antigoni, 26 ans, insiste sur le fait que ce n’est pas le cas.

S’adressant exclusivement à The Sun, la superbe chanteuse blonde a déclaré: “Ce n’est pas vrai. Vous inventez certainement vos propres discours.

Mais Shaughna a affirmé qu’ils étaient guidés sur ce qu’il fallait dire par les producteurs.

Elle a dit: «Vous en avez en quelque sorte discuté avec un producteur avant, cette nuit-là.

«Alors, comme pendant l’heure du dîner, vous en parlez en quelque sorte. C’est vraiment produit.

«Ils vous demandent en quelque sorte d’aller discuter et certaines choses. C’est une émission de télévision, donc je comprends.

Antigoni, qui était au restaurant Ours de Kensington pour la fête d’été du Paul Strank Charitable Trust sponsorisée par Fuller Gilbert, nous a également dit quel couple elle voulait voir gagner le spectacle.

Bien qu’Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti et Gemma Owen et Luca Bish soient les favoris en ce moment, Antigoni soutient un autre couple.





Elle nous a dit : « Je veux vraiment Dami [Hope] et Inde [Polack] pour gagner, je suis d’enracinement pour eux. Même s’il était un idiot à Casa Amor, je pense qu’il s’est rendu compte.

Et, au sujet d’Ekin-Su – qui a sans aucun doute apporté une grande partie du drame à cette série, Antigoni a ajouté : “Elle est géniale pour la série, je pense qu’elle est la meilleure personne pour ça et elle apporte tout le plaisir.”