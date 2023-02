Antigoni Buxton de Love Island est époustouflante alors qu’elle se déshabille en bikini string dans la neige

La star de LOVE Island, Antigoni Buxton, avait l’air sensationnelle alors qu’elle affichait fièrement ses courbes enviables alors qu’elle se déshabillait en bikini string dans le spectacle.

Antigoni a prouvé qu’elle n’allait pas se laisser décourager par le froid car elle ne semblait pas affectée par la neige et le froid alors qu’elle se déshabillait pour les clichés impertinents.

Instagram

Antigoni a séduit dans son bikini[/caption] Instagram

Elle a montré le string dans la neige[/caption] Instagram

Elle a mis sa silhouette en plein écran[/caption]

La personnalité de la télévision a séduit les fans en enfilant le minuscule bikini string qui a attiré l’attention sur ses nombreux atouts.

Dans une tenue plus appropriée à la météo, elle a ajouté un bonnet de laine blanc contrastant et une paire de bottes de neige blanches extravagantes alors qu’elle se pavanait de haut en bas sur la berge enneigée.

Elle a gardé ses yeux à l’abri de la lumière du soleil derrière une paire de lunettes noires.

En un clin d’œil, filtré en noir et blanc, la chanteuse de You Can Have Him a jeté ses bras derrière sa tête alors que ses boucles serrées coulaient autour de sa poitrine.

Une série de clichés pris d’en haut montre la star ajustant son bikini alors qu’elle se promenait dans les Alpes françaises.

Une autre photo a prouvé que la star glamour de la télé-réalité n’avait pas peur de travailler dur car on pouvait la voir utiliser un râteau pour déplacer un monticule de neige – bien qu’il restait à voir.

Les amis célèbres d’Antigoni ont afflué vers les commentaires pour baver sur elle alors que la co-star Paige Thorne a déclaré: “Quand je dis que j’ai dit à haute voix F * & $ ME quand j’ai vu ça.”

Danica Taylor a simplement dit: “Insensé.”

Tandis que Too Hot to Handle, Emily Miller a ajouté: “CUFFING SZN BBYYYY.”

Antigoni a donné aux fans un aperçu du piège du ski avec sa mère au cours de la semaine dernière sur les réseaux sociaux.

La chanteuse et mannequin s’est associée à sa famille, dont la célèbre maman Tonia Buxton, pour se reposer, se détendre et écouter de la musique sous le soleil et la neige de Courchevel en France.

Toute la famille était présente et correcte pour le voyage, le groupe s’enveloppant dans son équipement de ski alors qu’il dévalait les pistes, avant d’avoir l’air bien ajusté dans des peignoirs pour se réchauffer une fois de retour dans sa cabine.

Le complexe de luxe disposait également de bains à remous et d’endroits pour se détendre – une détente parfaite par rapport à la morne vague de froid britannique.

Rejoint par la sœur Sophia et les frères Zephyros et Zeno Buxton, la réunion de famille complète comprend une journée à boire et à danser sur de la musique de club avec les autres fêtards.

À un moment donné, maman Tonia s’est levée sur une table et a été acclamée par les fêtards.

Instagram

Elle a prouvé qu’elle ne craignait pas le froid[/caption]