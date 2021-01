Le Parti démocrate de l’Oregon a répondu à l’attaque du jour de l’inauguration d’Antifa contre son siège de Portland en insinuant que les républicains sont à blâmer et en ne faisant aucune mention des vandales vêtus de noir qui ont détruit sa propriété.

«Des années d’attaques républicaines incessantes contre nos valeurs démocratiques et les fondements mêmes de notre démocratie n’ont pas arrêté notre travail, et ce vandalisme insensé non plus» a déclaré le parti lundi dans un message Facebook. «Nous ne sommes pas découragés.»

Quelques heures après que le président démocrate Joe Biden a prêté serment mercredi dernier dans la capitale nationale, des dizaines d’activistes d’Antifa sont descendus au siège du parti à Portland, brisant neuf fenêtres, cassant la porte d’entrée en verre et peignant des graffitis sur le bâtiment. Une banderole portée par les manifestants lors de l’émeute disait: «Nous ne voulons pas de Biden. Nous voulons nous venger des meurtres commis par la police, des guerres impérialistes et des massacres fascistes.

Bruit de verre brisé dans ce qui semble être des bureaux démocratiques à 9th & Everett pic.twitter.com/rgxipVVgjx – Mike Benner (@MikeBennerKGW) 20 janvier 2021

Les militants ont également mis le feu et se sont affrontés avec la police le jour de l’inauguration, conduisant à 15 arrestations. La police a déclaré avoir récupéré des couteaux, des cocktails Molotov et d’autres armes. De nombreux suspects avaient été arrêtés et libérés pour des infractions qui auraient été commises lors des émeutes qui ont sévi à Portland pendant 120 jours l’année dernière, a déclaré le journaliste Andy Ngo.

Dans mon dernier rapport, je regarde les antécédents des 15 suspects arrêtés au Portland #antifa Émeutes du jour de l’inauguration. La police a confisqué des armes à feu, des bombes incendiaires artisanales, des couteaux et plus encore. Sans surprise, près de la moitié ont été arrêtés et lâchés lors d’émeutes l’année dernière. https://t.co/bBN1cllCnd – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 22 janvier 2021

Le maire de Portland, Ted Wheeler, et la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, tous deux démocrates, ont accusé le président de l’époque, Donald Trump, d’avoir attisé les manifestations violentes. Mais alors que Trump sortait de son bureau et que la violence continuait, Wheeler a déclaré plus tôt ce mois-ci que la ville devrait utiliser « Outils supplémentaires » à «Mettre un terme à la destruction criminelle et à la violence.»

Le Parti démocrate de l’Oregon a recommencé à blâmer les républicains lundi. L’organisation a demandé des dons pour aider à payer les derniers dommages matériels et a noté, sans faire aucune référence aux coupables, que son siège avait été vandalisé à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée. «Aucun des incidents antérieurs ne nous a dissuadés de notre important travail d’élire les démocrates au scrutin,» proclama le parti. «Cet incident ne sera pas différent.»

Certains observateurs ont été étonnés par la dissonance cognitive du parti. «Arrêtez de blâmer les républicains», a déclaré un utilisateur de Facebook. «Prenez la responsabilité de vos propres actions. Condamner Antifa. Condamnez l’extrémisme d’extrême gauche! Sauvez Portland de la destruction que vous approuvez avant qu’elle ne soit entièrement détruite par ceux que vous soutenez.

Un autre intervenant a accepté, en disant: «Votre parti a été détourné par les extrémistes de gauche. Plus tôt vous vous en occuperez et vous en occuperez, mieux cela vaudra pour votre groupe. Ou pas. Vous avez toléré cela tout l’été dernier. Vous n’avez rien fait à ce sujet. Maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé.

