Antifa agresse des manifestants lors d’un rassemblement contre un spa californien permettant à une femme transgenre d’exposer ses organes génitaux aux filles – RT USA News

Des manifestants dans un spa de jour de Los Angeles, qui ont mis en colère les conservateurs pour avoir permis à une femme transgenre de s’exposer à des filles, se sont affrontés avec des contre-manifestants vêtus de noir après qu’Antifa a juré de « s’opposer à la transphobie endémique ».

Des séquences vidéo du rassemblement de samedi à l’extérieur du Wi Spa dans la région de Koreatown à Los Angeles montrent plusieurs agressions et combats, dont un homme portant un t-shirt « Obey Jesus » renversé au sol par des contre-manifestants après que plusieurs manifestants ont été agressés et chassés. Un autre évangéliste est ensuite frappé et jeté au sol après avoir tenté de venir en aide à l’homme.

Un autre combat a commencé après que certaines personnes soient arrivées avec des chemises faisant la publicité de Jésus et des chemises noires et dorées également. pic.twitter.com/dk2K2tMwhb – Sean Carmitchel (@ACatWithNews) 3 juillet 2021

Un autre clip montre une femme entourée par un groupe d’activistes masqués après que sa pancarte a été enlevée et déchirée en morceaux. Des contre-manifestants moqueurs lui ont arraché son chapeau et ses lunettes de soleil. Elle essaie ensuite de raisonner la foule, expliquant que même si elle ne s’oppose pas à ce que les femmes transgenres soient autorisées dans le spa, « Je ne veux tout simplement pas voir leur pénis. » La foule chante alors, « Rentre chez toi transphobe. »

Dans un autre cas, un jeune homme debout seul sort du gaz poivré après que sa pancarte ait été enlevée et déchirée, avant d’être poursuivi, jeté au sol et frappé à coups de poing et de pied par au moins quatre militants vêtus de noir qui ne s’arrêtent que lorsque plusieurs des agents de sécurité apparents viennent à son secours.

D’autres incidents filmés comprenaient des agressions contre un autre homme et un vidéaste, ainsi qu’un couple menacé et poussé alors qu’une foule les obligeait à partir. Des manifestants et des contre-manifestants sont vus en train de se bagarrer dans certaines images.

La police est arrivée sur les lieux après le début des échauffourées, formant une ligne pour séparer les groupes. Des militants d’Antifa ont ensuite mis le feu à une benne à ordures au milieu de la rue.

Antifa a déclenché un incendie dans la rue lors de leur émeute à Los Angeles pour contrer un groupe de personnes qui protestaient contre le Wi Spa, une entreprise où une personne aurait exposé ses organes génitaux à des femmes et des filles. Antifa a qualifié les manifestants de transphobes alors qu’ils les battaient. pic.twitter.com/dh2EWEPaHS – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 3 juillet 2021

Les contre-manifestants ont également affronté la police, qui a déclaré le rassemblement illégal et déployé des moyens de contrôle des foules alors que la situation s’échauffait.

Tenez-vous debout entre les contre-manifestants et le LAPD – une femme jetée par le cou en arrière et moins meurtrière pointée à bout portant. pic.twitter.com/fEGxzWg1aA – Sean Carmitchel (@ACatWithNews) 3 juillet 2021

Le rassemblement et la violence qui s’en est suivi découlaient d’une vidéo virale la semaine dernière dans laquelle une femme a confronté le personnel de Wi Spa, affirmant que l’entreprise avait permis à un homme biologique de « Allez dans la section des femmes, montrez son pénis aux jeunes petites filles. » Elle s’est ensuite plainte dans un post Instagram que « Wi Spa a autorisé l’accès à l’homme simplement parce qu’il se disait femme. Cet homme était nu, exposant ses testicules et son pénis de gauche à droite devant des jeunes filles, des adolescentes et des femmes adultes. »

Wi Spa a maintenu sa politique, affirmant qu’il est interdit par la loi de l’État de discriminer les clients en fonction de leur identité de genre.

Un groupe connu sous le nom de SoCal Antifa et d’autres comptes Antifa sur Twitter a appelé ses abonnés à se présenter au rassemblement de samedi pour « écraser la transphobie » et « écraser le fascisme ».

