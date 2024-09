Anticipation des nominations au cours de la semaine 11 – Big Brother Network

C’est le jour des nominations à l’intérieur de la maison Big Brother 26. Nous n’en sommes plus qu’à cinq invités après la double expulsion de jeudi soir sur BB26. Cela signifie que les options sont minces pour les nominations, mais pour le chef de famille de cette semaine sur Big Brother, le choix devrait être évident. Poursuivez votre lecture pour découvrir quel est le plan pour la cérémonie de nomination de vendredi et quels deux invités de Big Brother verront probablement le bloc cette semaine.

Si vous suivez les spoilers depuis le DE de jeudi soir, alors vous savez que Makensy a remporté son deuxième HOH de la saison après la fin du spectacle en direct. C’est vrai, nous avons encore une semaine de Makensy dans la salle HOH. D’après ce dont elle et Chelsie ont parlé jeudi soir, des décisions douteuses pourraient être prises alors que nous avançons dans le reste du week-end et avant la cérémonie de veto de lundi.

Il devrait être très évident que Makensy prévoit de proposer l’expulsion de Rubina et Kimo lors de la cérémonie de nomination de vendredi. Elle a clairement fait savoir à Cam et Makensy que Kimo était la cible cette semaine. Cela vient du fait que Leah a jeté Kimo sous le bus lors de sa campagne pour rester la semaine dernière, en leur disant que Kimo était celui qui lui avait évoqué leur trio lors de son Jankie World HOH. Elle leur a également dit que c’était Kimo qui lui avait suggéré de briser l’autre trio car ils représentaient une plus grande menace que T’Kor, Rubina et Kimo.

Cependant, la partie intéressante de cette conversation s’est produite plus tard entre Chelsie et Makensy. Makensy évoque la possibilité d’utiliser le veto sur Rubina si l’un d’eux devait le gagner. Cela obligerait Makensy à héberger Cam lors de la cérémonie de veto. S’il est encore temps pour elles de décider de ne pas emprunter cette voie, Makensy pense que cela contribuera à établir une certaine confiance entre les trois femmes de la maison et à montrer leur fidélité à leur projet d’une F3 entièrement féminine.

Les choses ont changé pour Makensy vendredi matin. Au cours de son tête-à-tête avec Makensy, Rubina lui a dit que Chelsie avait laissé entendre à Rubina que si elle gagnait HOH, elle devrait s’en prendre à Makensy. Il dit que Makensy était une cible pour Chelsie, mais Chelsie ne voulait pas tirer elle-même. Makensy a alors couru vers Chelsie et lui a dit que Rubina l’avait jetée sous le bus. Cela n’augure rien de bon pour Rubina si Kimo remporte le veto cette semaine. Chelsie a réussi à convaincre Makensy qu’il n’y avait aucun moyen pour Chelsie de dire cela ou que Makensy était une option pour elle. Makensy le croyait bien sûr.

