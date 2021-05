Anti-climax ou génie? Les fans de Line of Duty sont déchirés par cette finale controversée de la série alors que «H» est enfin démasqué

Nous avons tous joué au détective pendant sept semaines – et après Line of Duty de dimanche, de nombreux fans essaient toujours de trouver une solution.

Comment tout cela a-t-il si mal tourné?

BBC

Line of Duty nous a tenus en haleine pendant des semaines, mais les fans disent que la fin était décevante[/caption]

La nation a été saisie par la série 6 et la chasse au «H» ou «le quatrième homme», le cuivre tordu qui se cache parmi le drame policier fictif qui était en ligue avec l’OCG (Organized Crime Gang).

Et Mère de Dieu, ce n’était pas ce que nous attendions.

Même nos héros AC-12, le surintendant Ted Hastings, l’inspecteur-détective Kate Fleming et l’inspecteur-détective Steve Arnott ne pouvaient pas croire que le meilleur méchant était, en fait, le chef plonker, DSI Ian Buckells, joué par Nigel Boyle.

Les fans non plus. Près de 13 millions de téléspectateurs ont écouté l’émission BBC One, mais beaucoup ont ensuite exprimé leur fureur et leur déception sur les réseaux sociaux.

D’autres estiment que la grande révélation était une bonne tournure.

Pour le DIR, nous interrogeons les lecteurs de Sun pour leurs verdicts. Alors, l’écrivain Jed Mercurio était-il coupable d’une fin terrible ou non coupable?

BBC

DCI Ian Buckells nous a tous trompés – mais de nombreux fans n’étaient pas heureux qu’il soit démasqué en tant que «H»[/caption]

Coupable

« Gémit »

Emma Bradley, 45 ans, maman de trois enfants blogueur de Gloucester, a déclaré: «Je m’attendais à un drame élevé, à un autre rebondissement, comme nous devons venir aimer et attendre de Line of Duty, mais au lieu de cela, je l’ai senti gémir et j’ai été laissé en attente d’un choc qui ne s’est pas vraiment produit.

« Cela a lié les choses, mais dans un pétillement subtil plutôt que dans le big bang que j’espérais. »

« Comme regarder un match de football en Angleterre »

Mahmood Reza, 59 ans, qui dirige un cabinet comptable Résolutions ProActive à Leicester, a déclaré: «Le verdict d’un grand fan était Anti Climax et était-ce tout?

«C’est comme l’excitation suscitée lorsque l’Angleterre parvient à se qualifier pour les phases finales d’un tournoi de football. Vous êtes gonflé, super excité puis dégonflé quand ils jouent sous la normale. C’est presque comme si les écrivains avaient perdu tout intérêt. J’ai regardé toutes les séries, il y en aura sans aucun doute une autre.

Hitz Rao 127 Green Lane Road Leicester LE5 3TQ www.hitzrao.com

Mahmood Reza l’a comparé à la déception de regarder un match de football en Angleterre[/caption]

« Déception »

Maman de deux enfants, Melanie Adkins, 45 ans, enfant et psychologue de l’éducation, a déclaré: «Déçu ne coupe même pas! Le battage médiatique était intense.

«Je sentais que rien ne s’était vraiment passé. La solution au puzzle largement contesté était aussi évidente que vous le souhaitez et un véritable anti-climax.

«La seule bonne partie pour moi était les dernières lignes sur Terry Boyle (l’homme avec des difficultés d’apprentissage qui avait été accusé de meurtre) qui suggéraient qu’il avait été déplacé du cercle du crime et qu’une enquête était en cours sur la façon dont il avait été blessé à cause d’un tel crime. Longue durée. C’était la seule petite satisfaction que j’ai reçue.

« Dégonflé »

Michelle Davison, 36 ans, de Newcastle upon Tyne, dirige une boutique de jouets éducatifs AMDandME, a déclaré: «J’ai regardé chaque épisode depuis qu’il a commencé et pour être honnête, le dernier épisode m’a laissé un peu dégonflé, même si je ne suis pas convaincu à 100% que ce soit la fin de l’histoire.

«Je ne pense pas que Buckells soit H, je pense qu’il est impliqué mais qu’il prend les ordres de quelqu’un de plus haut. J’espère qu’il y a une série 7 parce que cette fin ne rend pas justice à toute la série!

« Décevant »

Mrinalini Raman, 38 ans, organisateur de fêtes de luxe à Génie de la fête, de Welwyn Garden City, Herts., a déclaré: «Comme tout le monde, j’ai moi aussi pensé que la fin était extrêmement décevante. Je suppose que beaucoup d’entre nous se sont sentis déçus.

«Tout le monde s’attendait à quelque chose de spectaculaire et de mémorable, mais le dernier épisode a complètement échoué à #Buckellup. Je ne peux pas croire que j’ai regardé six saisons pour ça.

«Et le petit âne?»

Andrew Middleton, 62 ans, un coach de vie du Hampshire, a déclaré: «Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, je me sens complètement insatisfait par la fin.

«Où était le copieux repas de conclusions? Ont-ils simplement été réprimés par des officiers supérieurs? Qu’arrive-t-il aux trois incroyables? Et le petit âne?

« Faible »

Caroline Thompson, une travailleuse caritative en santé mentale âgée de 34 ans, de Newcastle, a déclaré: «J’avais l’impression que la façon dont ils l’avaient terminé était faible.

«Je pense qu’ils ont laissé des détails pour pouvoir faire une autre série.

«L’avant-dernier épisode était si bon et le reste de la série était

fantastique. »

NNP

Caroline Thompson, fan de Line of Duty, pensait que la fin était faible[/caption]

« Manqué »

Le métallurgiste Duncan Graham, 59 ans, du centre-ville de Newcastle, a déclaré: «Je ne suis pas

cela dérangeait s’il n’y avait pas une autre série.

«Dans l’ensemble, je pense que cela a été excellent, mais il a échoué dans le

fin. »

NNP

Duncan Graham n’est pas dérangé s’il n’y a pas une autre série[/caption]

« Manque de drame »

Emily Jamieson, 30 ans, de Gateshead, maman au foyer, a déclaré: «J’étais assez

déçu car il y a normalement beaucoup de rebondissements mais cela

l’épisode était assez simple.

«Je pense que cela aurait pu se résumer en six épisodes au lieu de sept, mais

ma

partenaire pense le contraire et il a bien aimé.

«C’était dramatique, mais pas aussi dramatique qu’il aurait dû l’être.»

NNP

Emily Jamieson aurait aimé plus de rebondissements[/caption]

« Wishy Washy »

Jayne Winnick, une travailleuse des services financiers de 56 ans de Leeds, a déclaré: «Je me suis endormie à mi-chemin, ce qui n’est pas un bon signe.

«Je me suis réveillé à temps pour la grande révélation et je me suis senti vraiment déçu.

«Je ne pensais pas que dans un million d’années, ils iraient avec Buckles, c’est un personnage tellement fouineux.

«Je pensais vraiment qu’ils allaient trouver quelque chose de spécial, mais apparemment pas.»

SWNS

Jayne Winnick avait espéré une fin spéciale[/caption]

Non coupable

«Un peu de génie»

Marianne Rizkallah, 32 ans, une thérapeute du nord de Londres, a déclaré: «Je suis dans la minorité qui a apprécié la fin – en tant que thérapeute pour mon travail de jour, je pensais qu’il était beaucoup plus réaliste d’avoir quelqu’un juste avide et incompétent qu’un cerveau criminel.

«Je pense que Jed Mercurio est un peu un génie pour lier les intrigues si étroitement aux événements de la vie réelle et si cela incite les gens à réfléchir et à regarder de plus près les organisations, c’est une bonne chose. Nous savons que la corruption existe dans de nombreuses organisations et que les personnalités de premier plan sont loin d’être exemptées. »

© Christopher Betherll

Marianne Rizkallah a applaudi la fin réaliste[/caption]

« Fantastique! »

Tracy Hoskin, 56 ans, un directeur des opérations de Stourbridge, West Mids, a déclaré: «C’était une finale fantastique sanglante, le meilleur programme à la télé en ce moment.

«J’ai vraiment, vraiment aimé la façon dont le sergent maladroit était le quatrième homme.

«C’était vraiment inattendu mais bien ajusté. J’ai aussi aimé la façon dont il avait été là dans les coulisses tout au long du spectacle, se cachant à pleine vue.

«La scène dans la salle d’entrevue où ils ont regroupé toutes les preuves était vraiment intelligente. «

SWNS

Tracy Hoskin a pensé que c’était génial que le cuivre gênant soit le vrai méchant[/caption]

« Grande torsion »

Nigel Edwards, 57 ans, un chef de Warwick, Warks., A déclaré: «J’ai été saisi du début à la fin, en particulier pendant la scène de l’entrevue.

«J’ai aimé la façon dont ils ont rassemblé toutes les preuves et ont fait leurs devoirs pour clouer des boucles.

«Quelque chose ne sonne pas vrai à propos de lui en tant que pivot corrompu.

«Je pense qu’il est juste un laquais et qu’il y a un plus gros tirant les ficelles.

«C’était une belle tournure que je n’ai pas vu venir.»

SWNS

Nigel Edwards pense qu’il y a plus à sortir[/caption]

« Spot on »

Joy Persaud, 51 ans, écrivain de Brighton, East Sussex, a déclaré: «Je pense que la finale était parfaite.

«Ayant inclus des intrigues qui ont rappelé des crimes de la vie réelle, tels que les meurtres de Stephen Lawrence et Christopher Adler, ainsi que la fusillade de Jill Dando et des enquêtes de haut niveau sur la pédophilie, je pense que c’était juste qu’il n’y avait pas de James Bond- dénouement de style.

«L’absence d’un point culminant de crash, bang, wallop est – malheureusement – le reflet de la réalité. C’était une série brillante et je ne peux qu’espérer qu’il y aura un autre brassage.

«Vraiment intelligent»

Chris Foster, 24 ans, étudiant au doctorat en chimie à Milton Keynes, a déclaré: «J’ai vraiment aimé ça même si j’ai vu beaucoup de gens dire qu’ils détestaient ça.

«Je pensais que le commentaire social sur la corruption systémique et quelqu’un qui échouait à la hausse était vraiment intelligent.

«En tant que parabole politique, cela a très bien fonctionné.

«J’ai aimé la continuité de ‘H’ étant quelqu’un qui était là depuis la première série.

«Il y a plus à découvrir mais je pense que c’est un bon point pour que cela se termine par un peu d’incertitude.

«J’ai le sentiment que toute cette force de police est corrompue et Buckells n’était en aucun cas le dernier homme.

SWNS

Chris Foster a apprécié la «parabole politique»[/caption]

« Tout ligoté »

Joe Donnison, 31 ans, un directeur des ventes qui vit sur Newcastle’s Quayside a déclaré: «Je pensais que la fin était bien. J’étais assez content parce que tous les autres

le personnage aurait été trop évident pour avoir été H.

«J’étais convaincu que tout était lié et je suis heureux qu’il y ait eu un changement

fin à ce que tout le monde attendait.

NNP

Le spectateur Joe Donnison estime que Mercurio a choisi le bon homme pour être «H»[/caption]

« Intelligent »

Josh Slater, 23 ans, étudiant en sociologie à l’Université de Northumbria, a déclaré: «Comme

l’histoire a progressé, tout avait du sens, mais c’était un peu comme ça

épuisé.

«Chaque épisode avant la finale était incroyable et je ne devinais pas le

l’identité de H. Cela a été une surprise pour moi et j’ai pensé qu’ils l’avaient fait très intelligemment.

NNP

Josh Slater n’a pas deviné la fin[/caption]

« Réaliste »

Rob Johnston, un comptable de 33 ans de Leeds, a déclaré: «Je pensais que le dernier épisode d’hier soir était en fait correct.

«Je sais que tout le monde saute de haut en bas aujourd’hui à ce sujet, mais je ne pense vraiment pas que ce soit si mal.

«Les gens voulaient qu’il y ait une sorte de fin extravagante, mais à mon avis, ce n’est pas ce genre de spectacle.

«C’est une représentation assez réaliste du fonctionnement de la police et j’ai trouvé que la fin de la nuit dernière était la même.

«Je pense qu’ils ont bien réglé tous les détails et l’ont bien préparé pour une autre saison. Je vais certainement regarder.

SWNS

Rob Johnson a aimé la fin réaliste[/caption]





« Apprécié »

Andrew Emmerson, 28 ans, de Gateshead et travaille dans la gestion de la relation client, a déclaré: «J’ai apprécié et j’ai pensé que c’était vraiment bien.

«Ce n’était pas très climatique et il manquait de tension par rapport à plus tôt

épisodes, mais j’ai aimé le message qu’il a envoyé pour obtenir plus de financement dans la police.

«Je n’ai jamais deviné qui était H. Je pensais que ça aurait pu être le personnage

James Nesbitt a joué ou le chef de la police.

«C’était un peu une surprise. Ils l’ont fini à un bon moment mais je

Je pense que c’est une excellente télé, alors je serais heureux avec une autre série. »

NNP

Andrew Emmerson a apprécié la finale[/caption]