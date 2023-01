Anthropic se rapproche d’un nouveau financement de 300 millions de dollars pour l’IA

D’autres accords de financement en cours incluent Character.AI, qui permet aux gens de parler à des chatbots qui se font passer pour des célébrités. La start-up a eu des discussions autour d’un large tour de table, selon trois personnes au courant de la situation.

Replika, une autre société de chatbot, et You.com, qui déploie une technologie similaire dans un nouveau type de moteur de recherche, ont également déclaré avoir suscité l’intérêt non sollicité d’investisseurs.

Tous se spécialisent dans l’IA générative. Résultat de plus d’une décennie de recherche au sein d’entreprises comme OpenAI, ces technologies sont sur le point de tout refaire, des moteurs de recherche en ligne comme Google Search et Microsoft Bing aux éditeurs photo et graphiques comme Photoshop.

L’explosion d’intérêt pour l’IA générative pousse les investisseurs et les start-ups à choisir leurs équipes. Les start-ups veulent prendre l’argent des investisseurs les plus puissants avec les poches les plus profondes, et les investisseurs essaient de choisir les gagnants parmi une liste croissante d’entreprises ambitieuses.

Les enjeux sont élevés. Les investisseurs en capital-risque ne soutiennent généralement pas plusieurs entreprises d’une même catégorie pour des raisons de concurrence. Donc, un mauvais pari maintenant pourrait conduire à une occasion manquée de gagner de l’argent sur d’autres transactions.