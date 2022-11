Anthony Yarde défiera Artur Beterbiev pour les titres WBC, WBO et IBF des mi-lourds le 28 janvier | Nouvelles de boxe

Anthony Yarde a remporté un titre mondial contre le redoutable champion du monde unifié Artur Beterbiev à l’OVO Arena Wembley le 28 janvier.

Yarde a arrêté Stefani Koykov au troisième tour samedi soir avant de confirmer qu’il défiera Beterbiev pour les ceintures des poids légers WBC, WBO et IBF à Londres.

Beterbiev a ajouté la ceinture WBO à sa collection avec un arrêt au deuxième tour de Joe Smith Jr en juin, portant son record à 18 victoires, toutes par KO.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Artur Beterbiev a arrêté Joe Smith Jr en deux rounds brutaux pour unifier les titres mondiaux WBC, IBF et WBO au Madison Square Garden.



“Je ne recule jamais devant un défi, et Anthony Yarde est l’un des meilleurs prétendants à ce combat”, a déclaré Beterbiev, qui a été battu par Oleksandr Usyk aux Jeux Olympiques de Londres 2012.

“J’ai hâte de combattre à Londres pour la première fois depuis les Jeux olympiques.

“Yarde m’a appelé” lent “après mon combat avec Joe Smith Jr, mais lent et régulier remporte la course et le 28 janvier, je gagnerai à Londres.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Artur Beterbiev a arrêté chacun de ses adversaires



Yarde a été stoppé par Sergey Kovalev lors de son seul combat pour le titre mondial en 2019, mais l’homme de Hackney a juré de choquer Beterbiev.

“Le 28 janvier sera ma nuit”, a déclaré Yarde. “Mon destin se joue dans ma ville natale, et c’est ce à quoi j’ai aspiré tout au long de ma carrière professionnelle, qui a débuté à Wembley.

“Je ne ferai pas de gros pronostics pour ce combat contre un fort champion unifié à Artur Beterbiev, mais ce que je dirai, c’est que je ne laisserai rien au hasard, et je suis à mon meilleur quand je combats le feu par le feu.”