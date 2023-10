Anthony Yarde confiant de battre Joshua Buatsi si son rival de longue date bat Dan Azeez en octobre | Nouvelles de boxe

Anthony Yarde est convaincu qu’il pourrait battre son rival acharné Joshua Buatsi dans un éventuel affrontement à succès britannique.

Yarde est depuis longtemps associé à un combat contre son compatriote mi-lourd, les deux hommes étant apparemment sur une trajectoire de collision depuis que Buatsi est devenu professionnel après avoir remporté le bronze aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

Cependant, l’olympien doit d’abord dépasser Dan Azeez lors d’un match intrigant à l’O2 Arena de Londres le 21 octobre. en direct sur Sky Sports.

S’il réussit ce test, Yarde pense que le moment est peut-être venu pour que leurs chemins se croisent sur le ring.

« J’ai l’impression que c’est à cette époque-là maintenant. C’est infusé, tout l’assaisonnement a été mis dans le pot », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Je me vois vraiment gagner ce combat, d’après ce que j’ai déjà vu de lui. J’ai l’impression que n’importe qui au monde, même les champions du monde, dans ma soirée, je battrais n’importe lequel d’entre eux. »

Yarde pense qu’un affrontement avec Buatsi serait l’un des plus grands combats en Grande-Bretagne et il est confiant de remporter la victoire par élimination directe contre son rival national.



Buatsi sera favori pour sortir vainqueur de son ami Azeez le mois prochain, les deux combattants ayant commencé la boxe dans le même club amateur du sud de Londres.

Yarde n’en est pas si sûr cependant, déclarant : « Je vois ce combat se dérouler dans un sens ou dans l’autre. Cela devrait être un combat divertissant. Les deux gars ne connaissent qu’un seul chemin et c’est d’aller de l’avant. Cela doit être une trajectoire de collision. »

Yarde et Barry Jones présentent un aperçu de l’énorme affrontement national de Buatsi avec Dan Azeez le mois prochain, en direct sur Sky Sports



Yarde a échoué de peu contre le puissant puncheur Artur Beterbiev en janvier de cette année, lors de sa deuxième tentative de remporter un titre mondial, perdant par arrêt au huitième round.

Malgré la déception écrasante, le joueur de 32 ans a tiré quelques points positifs de cette expérience.

« En y repensant, je pensais que c’était très serré et parce que j’avais déjà participé à un combat pour le titre mondial auparavant, j’ai toujours eu la mentalité selon laquelle si vous essayez de retirer la ceinture de quelqu’un, vous devez soit dominer. ou les assommer », a-t-il déclaré.

« Ma mentalité sera toujours de gagner par KO. L’erreur que j’ai commise a peut-être été de ne pas rester fidèle à ma boxe pendant toute la durée des 12 rounds. J’ai commencé à m’ouvrir beaucoup et il a commencé à atterrir.

Artur Beterbiev détient un record de KO parfait et livre pour livre a les mains les plus lourdes de la boxe professionnelle



« C’était un sacré combat, prétendant au combat de l’année. Il a dit que je lui avais livré son combat le plus dur et encore une fois, c’est quelque chose que je dois entreprendre. »

Beterbiev affrontera un autre Britannique, Callum Smith, lorsqu’il défendra ses titres IBF, WBC et WBO à Québec le 13 janvier, en direct sur Sky Sports.

Lorsqu’on lui a demandé son pronostic sur le combat, Yarde a déclaré : « Je pense que Callum Smith est bien meilleur chez les mi-lourds parce qu’il ne se tue pas pour prendre du poids. J’ai combattu Beterbiev, je sais de quoi il parle. Je vois Beterbiev gagner mais j’espère que Callum Smith pourra gagner. »

Jones pense qu’une victoire de Smith sur Beterbiev figurerait parmi les plus grandes victoires britanniques jamais remportées sur un sol étranger.



Il y a eu de nombreux débats pour savoir qui est le meilleur poids mi-lourd au monde, le champion WBA Dmitry Bivol ayant enregistré des victoires impressionnantes contre Canelo Alvarez et Gilberto Ramirez.

Beterbiev, quant à lui, a eu une carrière amateur bien remplie et a éliminé jusqu’à présent ses 19 adversaires professionnels.

Les deux hommes sont en lice pour figurer sur la liste livre pour livre et Yarde admet qu’il est difficile de séparer les deux, affirmant : « C’est très serré avec Beterbiev et Bivol. Leurs deux références parlent d’elles-mêmes.

« Beterbiev s’est battu et a éliminé de meilleurs adversaires. Tous ceux avec qui il a joué ont été éliminés. Ce n’est pas par hasard, ce n’est pas par hasard. C’est 50/50 entre eux. »

Image:

Dmitry Bivol a mis fin aux neuf années d’invincibilité de Canelo Alvarez





La division des poids mi-lourds est également l’une des divisions les plus fortes au niveau national actuellement, avec Yarde, Buatsi, Azeez et Smith tous dans la course au titre mondial.

Smith a peut-être le meilleur CV des prétendants britanniques, ayant triomphé dans la World Boxing Super Series pour remporter les titres Ring des super-moyens.

Il a éliminé ses deux adversaires de manière dévastatrice depuis qu’il est passé à 175 livres, sa seule défaite étant survenue contre la superstar mexicaine Alvarez en 2020.

Smith dit au podcast Toe2Toe que son prochain combat contre Beterbiev est le plus grand combat possible pour lui en ce moment



Lorsqu’on lui a demandé si le joueur de 33 ans était effectivement son rival national le plus coriace, Yarde a déclaré : « Je le pense. Techniquement, il est probablement le meilleur autre que moi en tant que mi-lourd britannique.

« Il a combattu Canelo et Canelo ne l’a pas éliminé, donc il va en tirer quelque chose.

« Il va penser ‘Canelo ne m’a pas assommé quand j’étais épuisé’, donc il va y aller avec beaucoup de confiance. Cela dépend de qui vous combattez. C’est juste mon opinion. Les styles font les combats. « .

Les deux défaites de Yarde pour le titre mondial ont eu lieu contre des opérateurs talentueux comme Sergey Kovalev et Beterbiev.

Buatsi n’a pas apprécié une interview de son rival Yarde où il a été qualifié de « médiocre » dans certaines de ses performances



Alors que certains déploreraient la chance d’avoir une opposition aussi haut de gamme dans leur catégorie de poids, Yarde ne le voit pas vraiment de cette façon : « Je suis une personne qui aime les défis. Je ne m’intéresse qu’au divertissement. Je’ J’ai prouvé ma mentalité.

« Beaucoup de gens parlent de qui ils sont ou de ce qu’ils représentent, mais j’ai montré depuis le début de ma carrière que je ne recule devant personne, je relève tous les défis. Quand il y a un titre mondial en jeu, si le timing est bon, j’y vais.

« Je ne dirais pas insatisfait si je ne remporte pas de titre mondial. Aux yeux de beaucoup de gens, j’ai déjà l’impression d’avoir dépassé mes attentes. Je le vois simplement comme si je n’avais pas réussi quand je ne le donnais pas. mon tout.

Image:

Yarde a échoué de peu lors de son premier combat pour le titre mondial avec Sergey Kovalev





« Vous m’avez demandé si c’était frustrant qu’ils soient dans ma catégorie de poids. S’ils ne l’étaient pas, serais-je champion du monde ? Probablement. Mais je n’ai jamais cherché une issue facile.

« C’est quelque chose d’être fier de ce que j’ai accompli jusqu’à présent. Mais je connais mon potentiel. Ce que j’ai accompli jusqu’à présent avec si peu d’expérience, je sais que je peux accomplir beaucoup plus. »