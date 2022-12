Anthony Watson: la star de l’Angleterre et des Leicester Tigers salue Steve Borthwick comme “un entraîneur ridiculement bon” | Actualités du rugby à XV

On s’attend à ce que Steve Borthwick succède à Eddie Jones en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre

Anthony Watson a salué la capacité d’entraîneur du patron des Leicester Tigers, Steve Borthwick, avant son ascension probable au plus haut poste du rugby anglais.

Borthwick, ancien entraîneur et capitaine des attaquants anglais pendant ses jours de jeu, est clairement le favori pour succéder à Eddie Jones après avoir orchestré le triomphe du titre Gallagher Premiership des Tigers la saison dernière, les transformant de candidats à la relégation à son arrivée dans les East Midlands en champions.

L’international anglais Watson, qui a rejoint Leicester depuis Bath plus tôt cette année, a également réservé des éloges considérables à Jones après la fin du règne de sept ans de l’Australien la semaine dernière lorsqu’il a été limogé à la suite d’une mauvaise campagne des Autumn Nations Series.

Le directeur du rugby de Leicester, Steve Borthwick, a refusé de commenter les spéculations le liant à devenir le nouvel entraîneur-chef de l'Angleterre

“Je ne veux pas vraiment être pris dans le si ou quand de lui [Borthwick] aller, mais ce que je dirai, c’est que Steve est un entraîneur ridiculement bon”, a déclaré Watson après que son essai en solo de 50 mètres a aidé les Tigers à remporter une première victoire en Coupe des champions Heineken contre les Ospreys dimanche.

“L’ensemble de la configuration à Leicester, je veux jouer pour tous les entraîneurs. Kev (l’entraîneur de la défense Kevin Sinfield) est l’un des gars les plus inspirants que j’aie jamais rencontrés, Steve est sur toute la ligne mais une légende absolue, un gars pour qui je roulerais, et la même chose avec Wiggy (joueur-entraîneur Richard Wigglesworth).

“Steve est vraiment un gars honnête. Il vous dira exactement comment c’est – il n’y a pas de sucrerie. Que vous le vouliez ou non, il va vous le dire, et deuxièmement, tout ce qu’il dit est étayé par des preuves.

Je me souviens qu’en pré-saison, il est venu me voir et nous parlions de la panne. Il a dit qu’il avait surveillé chacune de mes courses au cours des deux ou trois dernières années et ce que je devais faire sur le terrain pour m’assurer que nous pouvions conserver la possession.

Anthony Watson est impressionné par le niveau de détail dans lequel Steve Borthwick se penche en tant qu’entraîneur

“Je ne sais pas combien de courses cela aurait fait, mais deux, trois ans de courses, c’est une quantité décente. Pour lui, parcourir tout cela vous montre à quel point il est dévoué.”

Watson, à l’aise sur l’aile ou à l’arrière, passe à la vitesse supérieure après 10 mois d’absence en raison d’une grave blessure au genou et pourrait s’avérer faire partie intégrante des plans du nouvel entraîneur anglais en vue de la Coupe du monde de rugby en France prochaine an.

Le joueur de 28 ans, qui a remporté plus de 50 sélections en Angleterre et joué dans cinq tests pour les Lions britanniques et irlandais, a fait ses débuts à Red Rose un an avant que Jones ne prenne les commandes. Il a participé à 39 matchs en Angleterre sous Jones, en commençant 36 d’entre eux, et n’a aucun doute sur sa qualité.

“Eddie est un autre entraîneur de classe mondiale – et un humain de classe mondiale”, a déclaré Watson.

L'ancien international anglais James Haskell remet en question le moment de la décision de limoger Eddie Jones en tant qu'entraîneur-chef, mais ajoute que Steve Borthwick serait le remplaçant parfait

“Il a été le premier à m’appeler après trois mois pour voir comment progressait ma récupération du LCA, comment allait mon tendon d’Achille, prenant le temps de diriger un programme de Coupe du monde pour m’envoyer faire un coaching de vitesse individuel.

“Il y a très peu de gens qui peuvent voir la situation dans son ensemble comme lui. Je suis déçu de ne pas pouvoir continuer à travailler avec lui.

“Il n’y a pas beaucoup de gens qui consacrent toute leur vie au rugby comme le fait Eddie Jones. C’est affligeant de voir quelqu’un abandonner autant – et puis recevoir autant de chaleur de l’extérieur – alors qu’il a consacré sa vie au jeu. “