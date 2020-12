NASHVILLE, Tennessee – Le procureur américain Donald Cochran a identifié dimanche Anthony Q. Warner comme le bombardier lors d’une explosion du jour de Noël qui a secoué le centre-ville.

Le chef de la police John Drake avait identifié Warner, 63 ans, comme une personne d’intérêt dans l’affaire. On pense qu’il est mort dans l’explosion.

L’ADN trouvé sur les lieux a été comparé à des échantillons prélevés à un autre endroit recherché par les enquêteurs, a confirmé le directeur du bureau d’enquête du Tennessee, David Rausch.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que quiconque était impliqué.

« Anthony Warner est le bombardier. Il était présent lorsque la bombe a explosé, et il a péri dans le bombardement », a déclaré Cochran.

Dimanche, des policiers qui ont répondu à un rapport de coups de feu tirés quelques instants avant l’explosion ont rappelé le chaos lorsqu’un véhicule récréatif a explosé sur la Second Avenue, blessant trois personnes et endommageant plus de 40 entreprises.

L’officier James Wells, qui a souffert d’une perte auditive, a déclaré en larmes lors d’une conférence de presse qu’il croyait avoir entendu Dieu lui dire de s’éloigner quelques instants avant de voir un éclair orange et d’entendre un fort boom.

«Alors que je trébuche, je me dis simplement de rester debout et de rester en vie», a déclaré Wells. «Noël ne sera plus jamais le même.»

L’explosion était un bombardement délibéré et « on a l’impression » qu’elle avait un lien avec le bâtiment AT&T gravement endommagé par l’explosion, a déclaré dimanche le maire John Cooper. «Face the Nation» de CBS.

Cooper a cité « beaucoup d’élan derrière l’enquête » et a déclaré qu’il s’attend à ce que « beaucoup de questions reçoivent une réponse relativement bientôt ». Aucun motif de l’attaque n’avait été déterminé.

Des agents du FBI ont fouillé une maison à Antioche et se sont rendus dans un bureau immobilier à Nashville en relation avec l’attentat. Un porte-parole du FBI qui a parlé sous couvert d’anonymat a confirmé au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY, que Warner vivait à la maison.

500 conseils arrivent: Le FBI enquête sur l’explosion du jour de Noël à Nashville

Des voisins ont déclaré au Tennessean qu’un camping-car similaire à celui de l’explosion avait été garé à la maison au cours des deux dernières semaines.

L’agent spécial du FBI Jason Pack a déclaré que les agents avaient visité le bureau de Fridrich & Clark Realty à Green Hills. Le propriétaire Steve Fridrich a déclaré que la société avait signalé au FBI que Warner avait travaillé pour la société.

«Nous sommes l’une des quelque 500 personnes qui les ont contactées jusqu’à présent avec des conseils», a déclaré Fridrich.

Warner était un résident de longue date de la région qui a occupé plusieurs emplois informatiques, dont un en tant que technicien informatique indépendant chez Fridrich & Clark, et les archives publiques montrent qu’il avait une vaste expérience avec l’électronique et les systèmes d’alarme. Warner avait été impliqué dans des batailles juridiques sur l’immobilier avec des membres de sa famille ces dernières années.

Steve Schmoldt et sa femme ont vécu à côté de Warner pendant plus de deux décennies. Schmoldt a décrit son voisin comme amical, quelqu’un avec qui il aurait une brève conversation. Ils n’ont jamais discuté de politique ou de religion, et Warner n’a jamais donné aucune indication sur une idéologie étroitement liée, a déclaré Schmoldt.

« Je peux vous dire en ce qui concerne la politique, il n’a jamais eu de panneaux de jardin ou de drapeaux dans sa fenêtre ou quoi que ce soit du genre », a déclaré Schmoldt. « S’il avait des convictions politiques qu’il gardait, c’était quelque chose qu’il gardait pour lui. »

Anthony Quinn Warner: La personne d’intérêt était résidente de longue date avec une expertise en électronique

La police de Nashville a répondu à un rapport de coups de feu tirés avant 6 heures du matin vendredi, découvrant un camping-car suspect garé devant le bâtiment AT&T. Les agents et les témoins ont entendu une émission provenant du camping-car donnant un terrible avertissement: «Évacuez maintenant. Il y a une bombe. Une bombe est dans ce véhicule et va exploser. »

Ajoutant à la séquence bizarre des événements: au milieu des efforts d’évacuation, l’agent James Luellen a déclaré qu’il avait entendu une chanson du camping-car. Un agent du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a identifié la chanson comme « Downtown » par Petula Clark, un mégahit en tête des charts en 1965.

Les paroles, sur le fait d’aller en ville pour se réfugier contre la tristesse, résonnaient sur la Second Avenue avant l’explosion: «Les lumières y sont beaucoup plus lumineuses».

‘Centre ville’: La chanson de Petula Clark jouée depuis RV avant l’explosion de la bombe de Nashville

Les dommages au bâtiment AT&T étaient si graves que les systèmes d’urgence de la police du Tennessee, du Kentucky et de l’Alabama sont restés hors service toute la journée.

AT&T a déclaré que la panne continuait d’affecter les opérations du 911 et le service résidentiel dimanche, bien que la société ait déclaré que la couverture s’améliorait. Les « dommages importants » causés par l’explosion, a rapporté AT&T dans un communiqué, comprenaient des ascenseurs, des poutres et la façade du bâtiment.

La destruction s’est étendue sur plusieurs blocs et des preuves sont éparpillées parmi les décombres et le verre brisé. Cochran a déclaré que le vaste champ de débris représentait un défi pour les techniciens de bombardement, un «puzzle géant créé par une bombe qui jette des preuves à travers plusieurs pâtés de maisons».

Plus de 500 conseils de citoyens ont conduit l’enquête, et plus de 250 agents et membres du personnel du FBI ont collaboré à l’affaire, a déclaré Cochran.

Les autorités ont donné peu de détails sur la personne d’intérêt, la perquisition à Antioche ou l’analyse de la vaste scène de crime de la Deuxième Avenue. Il n’y a pas eu de chasse à l’homme ni d’annonce concernant un suspect. Cooper et Drake ont exhorté les résidents à rester à l’écart du centre-ville pendant que l’enquête se poursuit.

« Je suis très reconnaissant pour la rapidité de réflexion et les actions courageuses de nos courageux policiers qui ont sauvé de nombreuses vies », a déclaré Cooper. « À tous les premiers intervenants de Nashville, merci pour votre service ce jour-là et chaque jour. »

Contribuant: Yihyun Jeong, Brinley Hineman, Natalie Allison et Adam Tamburin, Nashville Tennessean; The Associated Press