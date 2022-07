Anthony Volpe des Yankees est “construit pour New York”

Mais interrogez les responsables des Yankees et les coéquipiers de Volpe à son sujet et l’un des thèmes les plus courants est son comportement. Fiorito a déclaré qu’il était rare de trouver des leaders chez de si jeunes joueurs et que Volpe est un “compétiteur implacable”. Burt a déclaré que son ami avait la même attitude, qu’il soit 0 pour 4 avec quatre retraits au bâton ou 4 pour 4 avec quatre circuits.

“La façon dont il s’occupe de ses affaires, la façon dont il dirige, au sein de ce club-house, il a un impact très positif sur ses coéquipiers, la façon dont il interagit avec les fans”, a déclaré le directeur général des Yankees, Brian Cashman. “Je veux dire, il a ce facteur ‘ça’. Je sais que c’est un cliché mais c’est la meilleure description que je puisse fournir. Vous avez cinq outils que vous essayez d’évaluer, puis vous faites la performance, puis vous obtenez cet équipement supplémentaire, qui est le maquillage.

« Et il a cet équipement supplémentaire. Cela vient avec le paquet et c’est tout à l’honneur de sa mère et de son père. Il va être un joueur à succès au plus haut niveau, et nous aimerions certainement qu’il soit avec nous.

La décision de parier sur Kiner-Falefa, qui vient d’Hawaï mais qui a aussi grandi en regardant les Yankees et en voulant ressembler à Jeter, s’est avérée payante pour New York cette saison. Avec d’autres améliorations, il a aidé les Yankees à devenir la meilleure équipe de baseball. Entrant samedi, ils avaient une fiche de 62-28 et une avance de 12 ½ matchs dans l’Est de la Ligue américaine.

Il y a un enfant du New Jersey qui aime Jeter et qui espère pouvoir faire la même chose un jour aussi.