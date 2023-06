Anthony Taylor: les supporters de la Roma harcèlent l’arbitre et la famille après la défaite en finale de la Ligue Europa | Nouvelles du football

L’arbitre anglais Anthony Taylor et sa famille ont été harcelés par un groupe de supporters roms à l’aéroport de Budapest jeudi après la défaite de l’équipe italienne face à Séville en finale de la Ligue Europa.

Des clips sur les réseaux sociaux montrent que Taylor et sa famille sont conduits hors d’un café et dans une zone sécurisée par la sécurité de l’aéroport après que des supporters ont harcelé l’arbitre à la suite d’une finale de mauvaise humeur mercredi soir.

Les clips sur Twitter montrent une chaise et une bouteille lancées en direction de Taylor et de son groupe.

Le PGMOL a déclaré dans un communiqué: « Le PGMOL est au courant de vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant Anthony Taylor et sa famille harcelés et maltraités à l’aéroport de Budapest.

« Nous sommes consternés par les abus injustifiés et odieux dirigés contre Anthony et sa famille alors qu’il tente de rentrer chez lui après avoir arbitré la finale de l’UEFA Europa League. Nous continuerons à apporter tout notre soutien à Anthony et à sa famille. »

Sky Sports News a également contacté l’UEFA pour obtenir des commentaires.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jose Mourinho et le défenseur de la Roma Diego Llorente ont tous deux été très critiques à l’égard de la performance de l’arbitre Anthony Taylor lors de la finale de la Ligue Europa



Séville a gagné aux tirs au but pour condamner l’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho, à sa première défaite en finale européenne après un match qui a vu l’arbitre de Premier League Taylor distribuer 14 cartons jaunes, le plus jamais enregistré dans un match de Ligue Europa, et jouer près de 30 minutes de temps d’arrêt. au total.

Après que les images du match – qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux – aient montré Mourinho en train de diriger une série de jurons contre les officiels du parking, qualifiant leur performance de « honte ».

L’UEFA attend le rapport de match de l’arbitre avant de décider de prendre des mesures contre Mourinho.

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher a salué la performance de Taylor, racontant Sky Sports Nouvelles jeudi: « Je ne pense pas qu’il aurait pu faire autre chose. Il a été testé encore et encore et encore. De toutes sortes de manières, physiquement et mentalement. »