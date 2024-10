Anthony Stolarz débutera le match d’ouverture des Maple Leafs de Toronto à Montréal

Anthony Stolarz sera titulaire pour les Maple Leafs de Toronto mercredi soir lors de l’ouverture de la saison régulière à Montréal.

Joseph Woll était en ligne pour prendre le départ mais a ressenti hier une « tension dans le bas du corps », selon Craig Berube.

« C’est une mesure de précaution », a déclaré l’entraîneur.

Woll a joué 60 minutes complètes lors de la finale préparatoire de Toronto samedi et a participé à part entière à l’entraînement lundi et mardi. Lors d’une séance de presse mardi, Woll a exprimé son enthousiasme à l’idée de pouvoir démarrer la soirée d’ouverture et de jouer au Centre Bell pour la première fois.

Woll était mal à l’aise après avoir effectué un arrêt à l’entraînement la semaine dernière, mais a minimisé les inquiétudes concernant sa santé.

Woll n’a pas été officiellement exclu du match de jeudi dans le New Jersey.

« Nous verrons demain », a déclaré Bérubé.

Stolarz, qui a signé un contrat de deux ans avec les Leafs cet été, a été impressionnant lors de la pré-saison, affichant un pourcentage d’arrêts de ,964 en trois apparitions, y compris un jeu blanc à son dernier départ.

«C’est un grand gars», a déclaré Bérubé à propos du gardien de 6 pieds 6 pouces. « Cela occupe évidemment une grande partie du filet. Cela me semble très confiant devant le filet en ce moment. »

Dennis Hildeby s’est joint à l’équipe à Montréal. Le joueur de 23 ans a été rappelé à quelques reprises par les Leafs l’an dernier, mais n’a pas encore fait ses débuts dans la LNH.

«Il a eu un bon camp», a déclaré Bérubé. « Il est jeune, mais il a l’air très à l’aise devant le filet. Calme et cool. Évidemment de taille (6 pieds 7 pouces), c’est un gros gardien et il occupe une grande partie du filet. »

Hildeby a arrêté 36 des 38 tirs lors de deux apparitions de pré-saison.