Anthony Sherman compare les bracelets de vaccination COVID-19 à la ségrégation

L’arrière latéral à la retraite Anthony Sherman a comparé l’utilisation de bracelets de couleurs différentes pendant les camps d’entraînement de la NFL pour indiquer le statut de vaccination COVID-19 à la ségrégation raciale.

« La @NFL oblige désormais les joueurs à porter des bracelets colorés en fonction du statut vaccinal », Sherman a tweeté Samedi. « C’est drôle, je pensais que nous étions tous d’accord sur les méfaits de la ségrégation dans les années 60. Nous revoilà, mais cette fois, c’est basé sur des choix de santé personnels plutôt que sur la couleur de la peau. »

Sherman faisait référence à la décision prise par certaines équipes de la NFL de faire porter à leurs joueurs vaccinés un bracelet d’une couleur, les joueurs non vaccinés portant un bracelet d’une couleur différente. La NFL a mis en place des protocoles de santé et de sécurité révisés pour cette saison, les joueurs et les membres du personnel vaccinés étant soumis à des limitations beaucoup moins rigoureuses.

Pourtant, de nombreux joueurs, tels que le receveur des Bills Cole Beasley, le secondeur des Panthers Denzel Perryman et l’ailier défensif de l’équipe de football de Washington Montez Sweat, entre autres, ont repoussé le vaccin et les protocoles de la ligue.

Le centre des Cleveland Browns JC Tretter, président de la NFL Players Association, a critiqué jeudi la NFL sur la question des bracelets de couleurs différentes, la qualifiant de « sorte d’idée absurde ».

Les réactions au tweet de Sherman ont été largement négatives, beaucoup soulignant que la couleur de la peau et l’origine ethnique ne sont pas un choix pour décider de se faire vacciner ou non.

Une minute plus tard, il posté un autre message, celui-ci disant: « La ligue valorise clairement le fait d’être réveillé, pas éveillé. Quelle honte. Et quelle imposture. »

Le porte-parole de la ligue NFL, Brian McCarthy, a publié jeudi les données suivantes concernant le taux de vaccination des joueurs : 87,9% des joueurs ont eu au moins un coup, 19 équipes ont plus de 90% de leurs joueurs vaccinés et sept équipes ont plus de 95% de leurs joueurs vaccinés.

Sherman, 32 ans, a joué 10 ans dans la NFL de 2011 à 2020. Toutes ces saisons sauf deux étaient avec les Chiefs de Kansas City, ses deux premières étant avec les Cardinals de l’Arizona. Au cours de sa carrière, Sherman a capté 66 passes pour 552 verges avec quatre touchés et a ajouté 28 courses pour 73 verges et un touché au sol.