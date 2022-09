Anthony Shephard – Nouvelles de Kelowna Capital

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Kelowna lors des élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Anthony Shephard – candidat au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Kelowna ?

Nous avons besoin que notre croissance soit axée sur les besoins des résidents actuels et futurs, appuyée par un plan de développement. Qui achète un condo de 3 millions de dollars ? Nous pouvons certainement en construire certains, mais si vous construisez des condos de 350 000 $ à 400 000 $ et des maisons unifamiliales abordables, ils peuvent être achetés par des habitants qui espèrent fonder une famille ou quelqu’un qui réduit ses effectifs, ouvrant parfois un démarreur unifamilial pour une famille. Trouvons un ratio et faisons en sorte que les développeurs construisent ce dont nous avons besoin et non ce qu’ils veulent. Construire plus haut, c’est bien, mais nous devons être conscients des impacts pour nos résidents actuels et notre infrastructure. L’infrastructure doit être planifiée et construite avant que nous ne grandissions beaucoup plus. De plus en plus de développements hors de la ville continuent d’exercer une plus grande pression sur nos zones déjà surtaxées. Nous ne pouvons pas continuer à construire de nouveaux étages au-dessus d’une ancienne structure sans examiner les fondations, nous demandons une panne qui pourrait être salissante et coûteuse (pensez au refoulement des égouts à l’échelle de la ville).

En 2021, Kelowna avait le deuxième taux de criminalité contre les biens le plus élevé au pays, que devrait faire le conseil municipal pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens dans la ville ?

Le meilleur exemple raisonnablement actuel de réduction de la criminalité était la ville de New York dans les années 90. Le plan était simple : ne tolérez pas les délits mineurs ou les propriétés délabrées. Si vous enfreignez la loi, vous êtes arrêté et puni. En tant que conseiller, je crierai fort, longtemps et avec persistance. La GRC devrait arrêter quiconque commet une infraction. Plus d’avertissements ou “c’est juste trop de paperasse”. Si les procureurs de la Couronne et les juges ont un pouvoir discrétionnaire, il faut toujours considérer d’abord le risque pour le public. VOS droits passent en premier sinon nous devons changer la loi.

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil d’aider les personnes sans abri et de fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

Différentes études montrent que le logement est de trois à plus de 20 fois moins cher que d’avoir quelqu’un sans abri. L’hôpital, la police, le crime, etc. font grimper les coûts. Le conseil doit plaider en faveur d’une solution à l’échelle de la province. L’espace de contribution aidera, mais il s’agit d’un problème à l’échelle de la province. Chaque communauté doit fournir des logements en fonction de sa population afin de répartir le coût pour toutes les communautés, Kelowna ne devrait pas payer une part disproportionnée.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Eh bien, je ne peux pas en choisir qu’un, alors j’irais avec Ara et Toby sur Beach Radio. Aucune raison particulière pour une musique décente et ils sont drôles, juste assez irrévérencieux.

