Anthony Scaramucci sur le bitcoin et son potentiel pour remplacer l’or

Les investisseurs devront accepter la trajectoire et le niveau de volatilité du bitcoin à mesure que la monnaie numérique devient plus largement adoptée à l’échelle mondiale, selon Anthony Scaramucci de SkyBridge Capital.

Après avoir atteint un sommet sans précédent au-dessus de 63 000 $ en avril, le prix du bitcoin a rapidement chuté en quelques semaines – à un moment encore plus que divisé par deux par rapport à ces sommets antérieurs. Pourtant, il a gagné plus de 10 % depuis le début de 2021. À 2 h 35 HE mercredi, le prix du bitcoin était de 33 744 $, selon les données de Coin Metrics.

« Je soulignerai que le bitcoin est toujours en hausse sur l’année, donc c’est en fait une très bonne performance cette année », a déclaré Scaramucci à « Capital Connection » de CNBC mardi.

Skybridge Capital possède « environ 500 millions de dollars » en bitcoins, selon Scaramucci, fondateur et co-gérant de la société ainsi qu’un contributeur de CNBC.

Il a déclaré que le bitcoin n’en est encore qu’à son stade d’adoption précoce et devrait devenir un « remplacement » de l’or, ajoutant: « Nous aimons en fait les caractéristiques à la hausse et sommes prêts à accepter la volatilité du bitcoin. »