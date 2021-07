Anthony Scaramucci de SkyBridge impose des vaccins Covid dans son bureau

Anthony Scaramucci, fondateur et co-gérant de SkyBridge, a déclaré vendredi à CNBC qu’il avait mandaté des tirs de Covid au bureau de son fonds spéculatif.

Il a également appelé tous les Américains éligibles à sortir et à se faire vacciner.

« Nous sommes une entreprise privée. Si quelqu’un veut me battre pour le mandat des vaccins, ça va. Portons-le devant les tribunaux », a déclaré Scaramucci sur « Squawk Box », tout en implorant d’autres entreprises de faire de même.

« Prenez une décision. Vous êtes une entreprise privée. Arrêtons-le. Nous devons assurer la sécurité des gens. Faites-vous vacciner. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, partez. Cela devrait être le message, et les gens le feront. commencez à vous faire vacciner. »

Les commentaires de Scaramucci vendredi arrivent à un moment critique de la pandémie de coronavirus, alors que les États-Unis voient un pic de nouvelles infections liées à la variante delta hautement transmissible, et alors que les responsables de la santé se démènent pour lutter contre l’hésitation et l’opposition au vaccin Covid.

Environ 49 % de la population américaine est entièrement vaccinée et 56,4 % ont reçu au moins une dose de vaccin, selon les Centers for Disease Control and Prevention. La plupart des gens dans le pays qui ont reçu des vaccins ont reçu des vaccins de Pfizer et de Moderna, qui nécessitent deux vaccins. Le vaccin de Johnson & Johnson nécessite une injection. Ce sont les trois seuls approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis

Cependant, les taux de vaccination ont considérablement ralenti depuis la mi-avril, lorsque la moyenne sur sept jours des doses quotidiennes administrées a dépassé les 3,4 millions. Au 17 juillet, la moyenne hebdomadaire des doses quotidiennes administrées était d’un peu moins de 450 000, selon les données du CDC.

Scaramucci, qui a eu un bref passage en tant que directeur des communications de la Maison Blanche dans l’administration Trump, a cherché à repousser diverses théories du complot sur les vaccins Covid. Il a souligné qu’ils sont sûrs et efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès, et qu’il a été démontré qu’ils réduisaient la transmission du virus.

« Je n’ai pas de puce électronique dans mon corps. Cela n’a pas modifié génétiquement mes cellules. Ce qu’il fait, c’est me protéger de la pire pandémie des 100 dernières années, et cela permet à notre économie de s’ouvrir », a déclaré Scaramucci, notant il considère également que c’est sa responsabilité en tant que père d’enfants qui ne sont pas encore éligibles au vaccin. « Si vous avez de jeunes enfants… vaccinez-vous pour protéger vos enfants. »

Scaramucci a reconnu que certaines personnes peuvent se méfier du gouvernement et des grandes institutions, mais a déclaré que la science de la vaccination est claire. Plus il y a d’Américains qui prennent le vaccin Covid, mieux c’est pour tout le pays, a-t-il déclaré.

« Je n’aime pas les absurdités totalitaires. Il ne s’agit pas de ça. C’est de temps en temps que nous devons faire équipe en tant que société pour nous protéger les uns les autres », a déclaré Scaramucci, tout en faisant référence plus tard à la plus grande théorie du bien. « Si nous nous faisons tous vacciner, nous allons entrer dans la société plus rapidement et l’économie va croître plus rapidement, et il y aura plus d’emplois et plus de revenus », a-t-il déclaré.

Les entreprises exigeant que leurs employés soient vaccinés a été un problème litigieux tout au long de la pandémie, en partie parce que la Food and Drug Administration n’a accordé aux vaccins de Pfizer, Moderna et J&J une autorisation d’utilisation d’urgence.

L’ancien chef de la FDA et membre du conseil d’administration de Pfizer, le Dr Scott Gottlieb, a déclaré à CNBC plus tard dans « Squawk Box » qu’il s’attend à ce que les entreprises et les organisations adoptent une position plus autoritaire sur les exigences de vaccination une fois que l’approbation réglementaire complète aura été donnée.

« Alors que nous nous dirigeons vers l’automne et l’hiver, j’espère que les vaccins seront pleinement approuvés … Je pense que vous allez voir plus de mandats être mis en place. Certes, dans le milieu des soins de santé, vous commencez à voir cela deviennent de plus en plus courantes », a-t-il déclaré.

« Les entreprises veulent redémarrer. Les gens veulent redémarrer les activités, et dans la mesure où les vaccins vont fournir une mesure supplémentaire pour pouvoir le faire en toute sécurité et protéger les lieux où vous rassemblez les gens, je pense que vous êtes va voir plus d’équipes sportives, plus de lieux d’affaires, commencer à rendre obligatoire la vaccination », a-t-il ajouté.