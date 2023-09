Anthony Rota : le président canadien démissionne après avoir invité un homme qui s’est battu pour les nazis au discours de Volodymyr Zelenskyy | Nouvelles du monde

Le président de la Chambre des communes du Canada a démissionné après avoir invité un homme qui s’est battu pour les nazis à assister à un discours du président ukrainien.

Anthony Rota a présenté Yaroslav Hunka, 98 ans, comme un héros de guerre qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre la Russie.

Les parlementaires de tous bords lui ont réservé une standing ovation.

Il est apparu plus tard que la première division ukrainienne dans laquelle il avait servi était également connue sous le nom de division Waffen-SS Galicia, une unité volontaire sous commandement nazi.

Premier ministre canadien Justin Trudeau l’a qualifié de « profondément embarrassant » et M. Rota s’est ensuite excusé, affirmant qu’il n’était pas au courant du lien avec les nazis.

Image:

Anthony Rota avec le président Zelenskyy lors de la visite de vendredi. Photo : AP





Il a démissionné mardi après une réunion avec les dirigeants du parti, qui avaient tous demandé son départ.

« Personne dans cette Assemblée n’est au-dessus d’aucun d’entre nous. C’est pourquoi je dois démissionner de mon poste de Président », a déclaré M. Rota au Parlement.

« Je réitère mes profonds regrets pour mon erreur en reconnaissant un individu à la Chambre lors du discours conjoint au Parlement de Président Zelensky », dit l’orateur.

« Cette reconnaissance publique a causé de la douleur aux individus et aux communautés, y compris à la communauté juive de Canada et dans le monde entier, en plus des survivants nazis en Pologne, entre autres pays.

« J’accepte l’entière responsabilité de mes actes », a-t-il ajouté.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a déclaré que les députés avaient perdu confiance en M. Rota et qu’il avait invité l’ancien combattant sans en informer le gouvernement ni la délégation ukrainienne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:43

Justin Trudeau sur les applaudissements nazis du Parlement



M. Hunka, qui vit dans le district que représente M. Rota, est apparu vendredi au parlement d’Ottawa alors que le président Zelensky prononçait un discours.

En savoir plus sur Sky News :

Le chef de l’opposition russe Navalny perd son appel concernant la condamnation

L’Angleterre s’opposera à affronter des équipes russes après la levée de l’interdiction par l’UEFA

De nouvelles allégations lient l’Inde à l’assassinat du leader sikh au Canada

Durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Ukraine faisait partie de l’Union soviétique, certains nationalistes ukrainiens ont rejoint les unités nazies parce qu’ils considéraient les Allemands comme des libérateurs de l’oppression soviétique.

Les commentateurs ont déclaré que la gaffe du Président avait donné Russie une victoire de propagande après que le Kremlin a qualifié l’épisode de « scandaleux » et compte tenu des fausses affirmations du président Poutine selon lesquelles il tente de « dénazifier » l’Ukraine.

« C’est très malheureux et le seul gagnant ici est le régime Poutine, qui exploite déjà ce qui s’est passé vendredi pour justifier ses actions militaires en cours en Ukraine », a déclaré Daniel Béland, professeur de politique à l’Université McGill de Montréal.