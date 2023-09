Anthony Rota Invitation nazie : Justin Trudeau s’excuse

OTTAWA –

Le Premier ministre Justin Trudeau a présenté mercredi ses « excuses sans réserve » pour la reconnaissance par le Parlement d’un homme qui s’est battu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et a déclaré que le gouvernement canadien avait contacté le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à la suite de l’incident.

« C’est une erreur qui a profondément embarrassé le Parlement et le Canada. Nous tous qui étions dans cette Chambre vendredi regrettons profondément de nous être levés et d’avoir applaudi même si nous l’avons fait, sans connaître le contexte », a déclaré Trudeau aux journalistes avant la période des questions. , indiquant son intention de s’adresser personnellement à la Chambre des communes au sujet de la controverse pour la première fois depuis son explosion.

Il a qualifié l’incident de « violation horrible » de la mémoire des millions de personnes mortes pendant l’Holocauste et a déclaré qu’il était « profondément, profondément douloureux » pour le peuple juif, ainsi que pour les membres des communautés polonaise, rom et LGBTQ2S+ qui ont également été « visés par le génocide nazi ».

« Chaque année, il y a de moins en moins de survivants de l’Holocauste qui peuvent partager directement les horreurs de ce qu’ils ont vécu. Et il nous incombe donc à tous de veiller à ce que personne n’oublie jamais ce qui s’est passé », a ajouté Trudeau avant d’entrer dans la Chambre pour faire des remarques similaires.

C’était la première fois que le Premier ministre s’adressait personnellement à la Chambre des communes au sujet de la controverse depuis son explosion.

Anthony Rota a démissionné de son poste de président de la Chambre mardi, suite aux pressions de tous les partis pour qu’il le fasse après avoir invité, reconnu et dirigé la Chambre lors d’une ovation debout pour le vétéran ukrainien de 98 ans, Yaroslav Hunka, qui a combattu dans un unité de volontaires sous commandement nazi, le qualifiant de « héros ».

Face à une série de questions pointues sur la situation internationalement condamnée qui ont transpiré lors du discours de Zelensky vendredi dernier, Trudeau a souligné que le Président était « seul responsable » de la reconnaissance de Hunka.

Trudeau a néanmoins déclaré que le Canada était « profondément désolé » pour la position dans laquelle Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés, jugeant « extrêmement troublant » qu’une erreur aussi flagrante et les images capturées du moment soient utilisées à des fins de propagande par la Russie. et ses partisans pour amplifier les faux récits sur les raisons pour lesquelles l’Ukraine se bat.

« La séance conjointe de vendredi portait sur ce que représente le Canada, sur notre soutien inébranlable à la lutte de l’Ukraine contre la brutalité, les mensonges et la violence de Poutine. C’était un moment pour célébrer et reconnaître les sacrifices des Ukrainiens dans leur lutte pour leur démocratie, leur liberté, leur langue. et la culture, et pour la paix. C’est le côté dans lequel le Canada était pendant la Seconde Guerre mondiale, et c’est le côté dans lequel nous sommes aujourd’hui », a déclaré le Premier ministre.

Même si la démission de Rota a calmé une partie de l’acrimonie initiale, le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du NPD Jagmeet Singh étaient parmi ceux qui ont fait pression pour que Trudeau tienne compte des demandes d’excuses personnelles des groupes de défense des droits juifs, soulignant que ce n’était pas suffisant pour les Canadiens qui se sentaient la honte que l’erreur avait causée.

Lors de la période des questions, Singh a demandé pourquoi il avait fallu si longtemps à Trudeau pour s’excuser, tandis que Poilievre a déclaré que les excuses de Trudeau au nom du pays ne allaient pas assez loin.

Le chef conservateur a appelé à plusieurs reprises le Premier ministre à assumer la responsabilité personnelle de son « échec personnel » à contrôler tous les participants, même si la liste des invités du Président n’a pas été partagée à l’avance avec le Cabinet du premier ministre, conformément au protocole parlementaire.

Pour des événements tels que des discours parlementaires, chaque parti à la Chambre reçoit un certain nombre d’invitations et, tandis qu’un bureau central du protocole compile ces soumissions pour envoyer les invitations, les listes ne sont pas partagées entre les partis, mais sont partagées avec la sécurité de l’entreprise pour faciliter l’accréditation. , selon le bureau du Président.

« Lorsque des chefs d’État étrangers viennent ici, ils s’attendent à être protégés, non seulement contre les menaces à la sécurité, mais aussi contre des embarras et des hontes massives à l’échelle mondiale comme celle qu’il a laissé se dérouler devant les Canadiens. Le premier ministre s’engagera-t-il donc personnellement à appeler Président Zelensky ? » » demanda Poilievre.

Bien que le Premier ministre n’ait pas directement abordé la question de la convocation de Zelensky, son bureau a déclaré à CTV News que des excuses avaient été présentées aux Ukrainiens au « niveau ministériel ».

Sur le moment, le Premier ministre a plutôt applaudi, se demandant pourquoi Poilievre ne s’est pas excusé pour la rencontre de trois de ses députés avec la politicienne d’extrême droite allemande Christine Anderson plus tôt cette année.

« Si le chef de l’opposition veut que le gouvernement l’aide à examiner les personnes rencontrées par ses députés, nous serions plus qu’heureux de lui donner de meilleurs conseils », a déclaré Trudeau.

Dans d’autres réponses, le premier ministre a déclaré qu’il serait flagrant que le pouvoir exécutif empiète sur le privilège parlementaire comme le suggérait Poilievre, soulignant qu’en tant que député de longue date et ancien ministre des Institutions démocratiques, le chef conservateur devrait être mieux informé.

Lorsqu’on leur a demandé avant les remarques de Trudeau si de nouvelles excuses de la part de la nation étaient nécessaires, les députés libéraux n’ont pas répondu directement. Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a suggéré qu’il fallait tenir compte de « l’histoire vraiment sombre » du Canada et de la présence de criminels de guerre nazis, tandis que le ministre de la Santé, Mark Holland, a imploré le calme face à une politisation continue de cette « erreur absolument massive… qui a fait reculer la cause de la démocratie. «

En plus de présenter des excuses, B’nai Brith souhaite que le gouvernement « profite de cette opportunité pour enfin ouvrir au public tous les documents liés à l’Holocauste ». Cela comprendrait le rapport final complet de la Commission d’enquête Deschênes sur les criminels de guerre, qui reste en grande partie expurgé, mais comprend des informations sur l’admission par le Canada, après la guerre, de membres ukrainiens de la Waffen-SS d’Adolf Hitler.

Les Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC) ont demandé au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre de lancer des audiences publiques pour enquêter sur les échecs de vérification et les mesures nécessaires pour garantir qu’un incident similaire ne se reproduise pas.

Il s’agit d’une proposition défendue par l’un des premiers candidats à la présidence du Canada.

« Je pense qu’il faut examiner complètement comment l’individu est parvenu à entrer dans la tribune et comment il a été manqué pour que cela ne se reproduise plus », a déclaré mercredi le député conservateur et vice-président Chris d’Entremont, confirmant son intention. se présenter et présenter sa vision s’il obtenait la promotion.

Même si Rota conserve le titre de président jusqu’à la fin de la journée de séance, il ne sera pas dans le grand fauteuil pour présider les travaux de la Chambre mercredi, car les manœuvres pour le remplacer ont déjà commencé.

«Il doit y avoir plus de décorum à la Chambre, plus de respect les uns envers les autres», a déclaré d’Entremont aux journalistes sur la Colline du Parlement mercredi matin, ajoutant que des pourparlers étaient en cours entre les partis d’opposition pour tenter de voir un député de l’opposition élu président. compte tenu de leur influence combinée sur le gouvernement libéral minoritaire.

Il y aura également des libéraux qui entreront dans la course – généralement tous les députés, à l’exception des ministres et des chefs de parti, sont éligibles et automatiquement considérés comme candidats à moins qu’ils ne retirent leur nom de la liste – parmi eux, le député Greg Fergus. Dans un bref discours à la sortie de la réunion du caucus libéral de mercredi, il a parlé de la nécessité de respecter les règles et les traditions de la Chambre qui permettent des débats francs et passionnés, mais respectueux.

Mardi soir, les députés ont convenu qu’au lieu que les vice-présidents continuent de partager la responsabilité de présider les travaux de la Chambre entre-temps, le député du Bloc québécois et doyen de la Chambre, Louis Plamondon, prendra la relève une fois que la démission de Rota sera en vigueur.

Cela signifie que Plamondon occupera le fauteuil du Président lors des délibérations de jeudi et vendredi. Ensuite, lorsque la Chambre reprendra le mardi 3 octobre après un long week-end consacré à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le premier ordre du jour sera l’élection historique au scrutin secret d’un nouveau président.

« Nous vivons une période très partisane. Nous avons vécu quelque chose qui ne s’est pas produit plus d’une fois dans l’histoire de cette Chambre où le Président a démissionné pour une raison très spécifique et émotionnelle. Et, pour essayer de ramener cette pression est difficile pour quiconque se présente », a déclaré d’Entremont, réfléchissant à la nature sans précédent de ce moment dans la politique canadienne.