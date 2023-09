Anthony Rota démissionne après avoir invité un homme qui a combattu dans l’unité nazie à Zelensky

Les législateurs canadiens ont ovationné Yaroslav Hunka, 98 ans, après que Rota l’ait reconnu comme un « héros » à la suite du discours historique du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au Parlement vendredi – un moment qui a produit certains des meilleurs visuels de la visite de Zelenskyy.

Mais l’histoire a pris une tournure tordue et a fait la une des journaux mondiaux ce week-end lorsqu’il a été révélé que Hunka faisait partie de la Première Division ukrainienne, également connue sous le nom de 14e Division de grenadiers Waffen des SS sous le régime nazi.

«C’était embarrassant pour les Canadiens et c’était complètement inacceptable», a déclaré mardi la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly avant de rencontrer le Cabinet.

Certains partis d’opposition ont commencé à appeler à la démission de Rota tôt lundi, lorsque le leader parlementaire du NPD, Peter Julian, a déclaré que Rota avait rompu une « confiance sacrée » avec les législateurs.

Mais la question n’a atteint son paroxysme que mardi, lorsque les représentants de chaque parti ont rencontré Rota. Il est resté dans le fauteuil du président et a présidé les débats de la Chambre des communes lundi après s’être excusé malgré une grande partie du débat centré sur lui.

La leader libérale à la Chambre, Karina Gould, a déclaré que Rota avait invité et reconnu Hunka « sans informer ni le gouvernement, ni la délégation ukrainienne, ni aucun parlementaire de ce qu’il allait faire ».

Rota s’est excusé lundi après avoir pris connaissance du passé nazi de Hunka, bien que ses commentaires aient été brefs et qu’il n’ait pas répondu aux questions des médias.

« Je suis profondément désolé d’avoir offensé beaucoup de personnes par mon geste et mes remarques », a-t-il déclaré au Parlement.

Le premier ministre Justin Trudeau a qualifié cela de « profondément embarrassant » pour le Canada, mais il n’a pas présenté d’excuses suite aux appels des partis d’opposition.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré sur les réseaux sociaux que Trudeau et Rota avaient « fait honte au Canada », mais la démission de Rota n’excuse pas « l’échec de Trudeau à faire examiner et empêcher son énorme appareil diplomatique et de renseignement d’honorer un nazi ».

Le porte-parole du Département d’État, Matt Miller, a été interrogé sur cet incident bizarre lors de son point de presse quotidien à Washington et a déclaré : « Le gouvernement canadien a déclaré qu’il n’était pas au courant du passé de cet individu et a exprimé ses regrets pour cela, et cela semble être la mesure appropriée. »

À Ottawa, certains collègues de Rota se sont manifestés pour défendre sa réputation.

« J’ai été élu avec Anthony en 2004 », a déclaré le ministre de la Santé, Mark Holland. « C’est un homme profondément bon. »

Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a qualifié cela d’« erreur regrettable » et a déclaré que « personne n’a été plus dur avec Anthony Rota qu’Anthony Rota ».

Les libéraux ont tenté de rayer les commentaires et les enregistrements de la reconnaissance de Hunka du compte rendu de la Chambre des communes lundi, mais les autres partis se sont opposés à cette décision.

« C’était un vilain rappel de ce que les survivants de l’Holocauste savent trop bien : que nous ne devons jamais oublier », a déclaré le député conservateur Marty Morantz. « Supprimer le texte des paroles de l’orateur de [the official record] n’aurait qu’un seul objectif : essayer d’oublier ce qui s’est passé et laver les dossiers. »